Sony imagine une manette de PlayStation avec des écouteurs sans fil dissimulés à l’intérieur dans son dernier brevet

Manette de console de jeux vidéo et chargeur d’écouteurs ? Sony dit oui.

La curieuse patente de Sony fait beaucoup parler d’elle

Les chemins des brevets sont impénétrables et, si ce n’est pas le cas, demandez donc à Sony et à son dernier dépôt. La manette actuelle de la PlayStation, le Dualsense, a fait l’objet d’un nouveau brevet qui inclut son utilisation en tant que chargeur d’écouteurs sans fil. Ainsi, la manette enregistrée en tant que brevet disposerait d’une fonctionnalité jusqu’alors inexistante, puisque la manette permettait de connecter des écouteurs filaires, mais pas de charger les écouteurs sans fil.

Une des nombreuses patentes enregistrées

Comme le mentionne Gamerant, ce nouveau brevet inclut la curieuse fonction que la manette de PlayStation puisse être capable de charger des écouteurs sans fil rangés à l’intérieur. Aucun autre détail n’a été révélé sur ce brevet, mais c’est l’un des nombreux que Sony a réalisés ces derniers mois concernant ses manettes.

Sony a l’habitude de breveter de nombreuses fonctionnalités, bien que souvent, elles restent en suspens et sont enregistrées pour anticiper d’éventuels plans de la concurrence. Néanmoins, il est intéressant de constater l’image que le brevet nous laisse, avec les fentes pour les écouteurs sans fil, où les appareils chargeront leur batterie, situées sur le dessus de la manette.

Le proche futur de PlayStation

Sony a une fin d’année chargée pour la PlayStation 5. L’un de ses jeux phares, Spider-Man 2 de Marvel, est disponible depuis le 20 octobre et des ventes importantes sont prévues. De plus, un nouveau modèle de PlayStation 5, plus petit et plus léger, a récemment été annoncé et remplacera progressivement le modèle d’origine de 2020. Après le départ de Jim Ryan, il s’agit de la plus grande annonce que Sony a faite ces dernières semaines.

Il s’agit d’une version attendue par de nombreuses personnes, bien qu’il ait été surprenant que Sony affirme qu’il éliminerait progressivement la version actuelle de la PS5, surtout après avoir présenté les nouvelles coques lors du dernier State of Play. Par conséquent, avec ce nouveau modèle de PlayStation 5 et l’arrivée imminente des PlayStation Portal le 15 novembre prochain, on peut dire que Sony fera beaucoup parler de lui d’ici la fin de l’année 2023.