Les assassins de la lune: date et plateforme de streaming sur laquelle arrivera le nouveau film épique de Scorsese

Le nouveau film de Martin Scorsese est vraiment intéressant et promet d’être l’un des grands films de l’année.

Leonardo DiCaprio revient sur grand écran

Le maître Martin Scorsese est vraiment prolifique quand il s’agit de nous apporter des films de grande qualité. Ses films sur la mafia sont considérés comme parmi les meilleurs de l’histoire. Cependant, la question ne s’arrête pas seulement là, car nous avons des films d’une qualité magistrale dans chacune de ses approches du cinéma, comme c’est le cas de Le Loup de Wall Street ou Silencio, entre autres. Maintenant, le film Les tueurs de la lune sortira en salles le 20 octobre et il vaut la peine de savoir quand il sera disponible sur les différentes plateformes de streaming auxquelles il pourrait arriver.

De quoi parle Les tueurs de la lune

Les tueurs de la lune raconte une histoire basée sur des faits réels. Dans les années 20 du siècle dernier, on découvre dans une réserve indienne des États-Unis un gisement pétrolier important. Cependant, ce peuple ne pourra pas en profiter car ils commencent à être mystérieusement assassinés un par un par les grands magnats qui veulent profiter de cette production. Dans ce cadre, le protagoniste (Leonardo DiCaprio) devra choisir entre son père (Robert De Niro) et sa femme (Lilly Gladstone), qui est indienne et avec laquelle il s’est marié sur ordre pour essayer de s’emparer du gisement.

Déjà considéré comme un chef-d’œuvre depuis sa sortie à Cannes. Les critiques estiment que c’est la meilleure performance de Leonardo DiCaprio qu’ils applaudissent aux côtés de Lilly Gladstone, considérée comme l’esprit du film.

Plateforme sur laquelle Les tueurs de la lune arrivera

Le prochain film de Martin Scorsese est principalement produit par la Grande Pomme. Autrement dit, il arrivera exclusivement sur le catalogue d’Apple TV+ car ils sont actuellement derrière sa production avec Paramount. Par conséquent, Les tueurs de la lune arrivera certainement sur la plateforme d’Apple.

Cela démontre également les efforts d’Apple TV+ pour se faire un grand renom dans le monde du streaming. Au lieu de nous apporter des séries et des films en grande quantité, leurs productions sont très mesurées mais d’une qualité incroyable. Les meilleurs exemples sont Severance, l’une de leurs meilleures séries, ou Silo, l’une des grandes surprises de l’année.

Date de sortie en streaming

Le dernier film de Martin Scorsese arrivera sur Apple TV+, ce qui est totalement confirmé aujourd’hui. Cependant, il y a de grandes incertitudes quant à la date à laquelle ce type de film arrivera. Dans une large mesure, les films ont tendance à arriver entre les 45 et 90 jours après leur sortie en salles, donc cela dépendra du succès rencontré et de la durée pendant laquelle ils souhaitent diffuser le film en salles. Pour l’instant, Apple TV+ a seulement confirmé qu’il arrivera, mais n’a pas précisé quand.