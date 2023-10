OnePlus Open : le premier pliable de OnePlus est une bête avec Snapdragon 8 Gen 2 et écrans ultra brillants

OnePlus vient de lancer son premier smartphone pliable, le OnePlus Open. Et c’est l’un des plus avancés que nous ayons jamais vus à ce jour.

Le OnePlus Open dans ses deux couleurs différentes : vert et noir

En tirant parti de l’expérience d’OPPO dans le domaine des pliables, OnePlus a voulu rejoindre la tendance et lancer son premier « foldable » à ce jour : le OnePlus Open. Il s’agit d’un smartphone qui associe tous les avantages d’un smartphone pliable à la philosophie de OnePlus, en incorporant dans ce OnePlus Open de nombreuses caractéristiques que nous avons déjà vues sur le OnePlus 11 en début d’année.

Le OnePlus Open, le frère jumeau de l’OPPO Find N3, vise à devenir l’un des smartphones pliables les plus avancés du marché. Nous allons passer en revue toutes ses caractéristiques pour vérifier s’il a vraiment ce qu’il faut pour y parvenir.

OnePlus Open, toutes les informations

OnePlus Open Caractéristiques Dimensions (ouvert) 153,4 x 143,1 x 5,8 mm

245 grammes Dimensions (fermé) 153,4 x 73.3 x 11,7 mm

345 grammes Écran intérieur 7,82 pouces Flexi-fluid AMOLED LTPO 3.0

Résolution 2K (2440 x 2268 pixels), 426 ppi

Taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Luminosité maximale jusqu’à 2800 nits

Ultra Thin Glass Écran extérieur 6,31 pouces Super Fluid AMOLED LTPO 3.0

Résolution 2K (2484 x 1116 pixels), 41 ppi

Taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Luminosité maximale jusqu’à 2800 nits

Cristal Ceramic Guard Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 Go LPDDR5x Système d’exploitation OxygenOS 13.2 basé sur Android 13 Stockage 512 Go UFS 4.0 Appareils photo Arrière :

Sony LYTIA LYT-T808 Pixel Stacked CMOS de 48 Mpx, pixels de 1,12 μm, capteur 1/1,43”, OIS, EIS, ouverture ƒ/1,7, équivalent à 24 mm

OmniVision OV64B de 64 Mpx avec zoom optique 3x, zoom in-sensor 6x, pixels de 0,7 μm, capteur 1/2”, OIS, EIS, ouverture ƒ/2,6, équivalent à 70 mm

Sony IMX581 de 48 Mpx ultra grand-angle, pixels de 0,8 μm, capteur 1/2”, ouverture ƒ/2,2, équivalent à 14 mm

Avant :

Principal de 20 Mpx avec ouverture ƒ/2,2, secondaire de 32 Mpx avec ouverture ƒ/2,4 Batterie 4804 mAh

Charge rapide 67 W Autres Alert Slider, Lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation, USB 3.1 Type C, double nano SIM, haut-parleurs « Reality » avec Dolby Atmos Connectivité Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, 5G

Le OnePlus Open est un pliable de grand format, à l’instar de modèles tels que le Samsung Galaxy Z Fold5. Cependant, dans ce cas, nous avons affaire à un appareil plus léger et compact que la normale, qui n’atteint toutefois pas le niveau du Google Pixel Fold et son écran extérieur de seulement 5,8 pouces de diagonale.

Ici, les écrans mesurent 6,3 pouces à l’extérieur et 7,82 pouces à l’intérieur. Dans les deux cas, il s’agit de panneaux Fluid AMOLED avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Ce sont également deux des écrans les plus lumineux du marché, capables d’atteindre une luminosité maximale de 2800 nits.

Ces écrans sont accompagnés d’un système sonore composé de trois haut-parleurs stéréo avec prise en charge de Dolby Atmos.

Le boîtier du OnePlus Open associe de l’aluminium au verre ou de l’aluminium au cuir vegan selon la couleur choisie. L’écran extérieur est protégé par un verre Ceramic Guard développé par la marque elle-même, qui devrait théoriquement être plus résistant aux chocs et aux rayures que le verre Gorilla Glass Victus présent sur la plupart des appareils haut de gamme.

La fiche technique est dirigée par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le roi de la gamme haut de gamme Android en 2023 et celui que nous avons déjà vu et testé sur le OnePlus 11. Il est accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, ainsi que d’une batterie d’une capacité de 4805 mAh avec prise en charge de la charge rapide 67 W, mais sans charge sans fil.

Le système d’exploitation qui anime le OnePlus Open est OxygenOS 13.2 basé sur Android 13. Il est livré avec une multitude de réglages et d’améliorations conçus pour tirer parti de l’écran intérieur du téléphone, notamment une barre des tâches persistante en bas de l’écran, la prise en charge de l’exécution de jusqu’à trois applications simultanément en mode écran partagé, et bien plus encore.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un pliable, OnePlus n’a pas oublié l’expérience photographique et a doté ce téléphone de son système de caméras le plus avancé à ce jour, bien sûr avec le label Hasselblad. Il est mené par un capteur Sony LYTIA de 48 mégapixels de résolution, avec une technologie d’empilement de pixels qui permet d’améliorer la capture de lumière dans les scènes sombres, au point d’atteindre le niveau des capteurs d’un pouce.

Nous trouvons également un téléobjectif avec un zoom optique 3x et une prise en charge du zoom « in-sensor » jusqu’à 6x. Les deux, le capteur principal et le téléobjectif, sont dotés d’une stabilisation optique de l’image.

Enfin, nous avons un appareil photo avec objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels. Il y a également deux capteurs pour les selfies, à l’intérieur et à l’extérieur de l’écran, de 20 et 32 mégapixels respectivement.

Prix du OnePlus Open et où l’acheter

Le OnePlus Open peut être réservé dès le jour de sa présentation sur la boutique en ligne officielle de la marque et sera disponible sur le marché mondial. En Chine, l’appareil sera commercialisé sous la marque OPPO avec le nom de OPPO Find N3.

Il est proposé au prix de 1849 euros en Europe dans sa seule configuration de 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage interne en couleur verte, et sera mis en vente le 26 octobre.