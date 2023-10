Ton Xiaomi ne sera jamais le même: le nouveau et radical écran de verrouillage d’HyperOS complètement différent du MIUI actuel

C’est l’un des protagonistes de l’actualité technologique. Et ce n’est pas pour rien : après 13 ans, et dans une annonce totalement surprise qui avait été murmurée moins de 24 heures auparavant, Xiaomi a annoncé mardi dernier qu’il abandonnait sa bien-aimée interface MIUI pour une autre appelée HyperOS, avec des intentions plus ambitieuses.

En effet, Xiaomi et son PDG, Lei Ju, l’ont déjà annoncé lors de la présentation de la nouvelle interface : HyperOS est destiné à devenir le système d’exploitation installé sur tous ses produits sous un même système d’exploitation, des téléphones portables aux réfrigérateurs, des trottinettes à la future Xiaomi Car. Un véritable défi qui a été en développement depuis des années.

HyperOS écran de verrouillage : à quoi ressemble le nouveau Lock Screen de votre Xiaomi

Dans une APK dévoilée que vous pouvez déjà installer, une partie du nouveau HyperOS a été aperçue et testée. Parmi les nouveautés qui cherchent à surpasser et à se distancier de MIUI, on trouve le nouveau écran de verrouillage, entièrement personnalisable et au design minimaliste très différent de celui de MIUI.

Avec une variété de widgets à choisir, différentes sélections de fonds d’écran et plusieurs styles d’horloge, HyperOS vous permet d’adapter l’écran de verrouillage de votre téléphone à vos préférences et à votre style. HyperOS disposera de trois formats d’écran de verrouillage pour nos Xiaomi, Redmi ou POCO :

Le format Classique offre une interface simple avec l’heure, la date et les informations météorologiques, tandis que le Magazine vous permet de personnaliser votre téléphone en apportant de la profondeur à l’image que vous choisissez. Cela signifie que vous pourrez choisir une image ou une photo et y ajouter du texte personnalisé dans le style d’une couverture de magazine de mode, de style, de décoration, etc. – d’où le nom.

Le style Rombo, quant à lui, permet de personnaliser chaque détail de l’horloge : format, design, police, couleur ou même type de police. De plus, ce format nous permet également d’ajouter des informations météorologiques personnalisées.