Le câble USB-C d’Apple n’est pas un câble ordinaire : un scanner à rayons X explique pourquoi il coûte 179 euros

Démontage complet du câble USB-C d’Apple et sa justification interne justifie son prix exorbitant

Le câble USB-C d’Apple a un prix exorbitant, mais sa justification se trouve à l’intérieur.

Apple est connue pour fabriquer une grande quantité d’accessoires essentiels au fonctionnement de ses produits. De plus, ces accessoires ne sont généralement pas à des prix abordables. Les réclamations concernant ces produits se sont intensifiées avec le câble USB-C d’Apple qui coûte 179 euros pour le modèle de 3 mètres.

Ce câble a un prix de 149 euros pour la version de 1,8 mètre, ce qui peut sembler exorbitant pour un simple câble. Cependant, un scanner à rayons X montre que le câble USB-C d’Apple n’est pas un simple câble, mais une prouesse d’ingénierie.

Le câble USB-C d’Apple en détail : le scanner à rayons X montre sa technologie interne

Les photographies du câble USB-C d’Apple proviennent de Lumafield, bien que ce soit Jon Bruner qui ait publié ces contenus sur X, avant Twitter, où ils ont suscité un grand intérêt. L’entreprise Lumafield se consacre au développement de scanners destinés à différentes applications industrielles.

Ces scanners sont si puissants et précis qu’ils sont capables de déshabiller complètement tout type d’élément, tel que le câble USB-C d’Apple. Bien que la manière la plus pratique de montrer l’intérieur de l’appareil serait de couper en deux à la fois le connecteur et le câble de Cupertino, Lumafield a choisi une autre approche.

What’s inside Apple’s $129 Thunderbolt cable? We CT scanned one to find out, and compared it to some cheaper cables… ???? pic.twitter.com/dkhrhK3pXB — Jon Bruner (@JonBruner) Octobre 18, 2023

En accompagnant les vidéos et les photos publiées sur X, Jon Bruner a commenté l’exercice technique et de conception que représente la création de ce câble USB-C. Ce n’est pas un simple câble, la principale différence avec un câble USB-C conventionnel étant qu’il est compatible avec Thunderbolt 4.

En ce qui concerne la technologie de connexion, à l’intérieur du câble USB-C d’Apple se trouvent 20 fils disposés de manière indépendante, dont 10 de ces fils sont des câbles coaxiaux blindés. Il est fort probable que cela ne signifie pas grand-chose, mais il faut comprendre qu’il s’agit d’un câble d’épaisseur standard.

By the way, you can explore these scans for yourself here:https://t.co/j75UsV1ZXi — Jon Bruner (@JonBruner) Octobre 18, 2023

Chacun des fils du câble USB-C d’Apple est soudé individuellement sur un circuit imprimé. Ce n’est pas la seule caractéristique remarquable de la conception du câble USB-C d’Apple, son mécanisme de soulagement de la tension des fils est un élément clé de la conception de cet accessoire.

La raison pour laquelle le câble USB-C d’Apple a ces prix est claire : la technologie qu’il renferme. Logiquement, justifier les dépenses dépend entièrement du budget de chaque utilisateur. Cependant, Apple rappelle que son design, sa recherche et surtout sa technique doivent être payés.