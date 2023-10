Ceci est le premier mobile Xiaomi avec IP69, la résistance à l’eau la plus élevée vue dans un smartphone léger

Wu Hao, directeur de produit chez Redmi, vient de confirmer via Weibo que le Redmi Note 13 Pro+ 5G a obtenu la certification IP69 de résistance à l’eau et à la poussière.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est le premier terminal du marché à bénéficier de la protection IP69

Au cours des dernières années, les différents fabricants de smartphones Android ont protégé leurs meilleurs terminaux avec différentes certifications de résistance à l’eau et à la poussière, la plus haute étant jusqu’à présent la norme IP68. Xiaomi en réalité partie, et a inclus dans s es derniers fleurons, les Xiaomi 13, la certification IP68, une protection qui empêche non seulement la poussière de pénétrer à l’intérieur de l’appareil, mais qui permet également de plonger ces terminaux jusqu’à une profondeur maximale de 1,5 mètre pendant un maximum de 30 minutes.

Eh bien, le géant chinois va encore plus loin dans la protection de ses smartphones contre l’eau et la poussière car il vient d’annoncer que le Redmi Note 13 Pro+ 5G est le premier terminal du marché à bénéficier de la norme IP69, la plus haute résistance à l’eau et à la poussière jamais vue sur un smartphone non robuste.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G est le seul smartphone du marché à bénéficier de la certification IP69

Comme nous l’apprend MyDrivers, Wu Hao, directeur de produit chez Redmi, a récemment partagé une publication sur le réseau social chinois Weibo dans laquelle il confirme que le Redmi Note 13 Pro+ 5G a obtenu la certification IP69, devenant ainsi le premier terminal non ultrarésistant du marché à bénéficier du plus haut niveau de protection contre l’eau et la poussière.

Comme nous l’explique Hao dans la publication mentionnée, la principale différence entre la certification IP68 et l’IP69 est que cette dernière offre une résistance aux éclaboussures d’eau à haute température et à haute pression, une protection désormais disponible sur le Redmi Note 13 Pro+ 5G.

À cet égard, Hao nous explique que pour obtenir ce niveau de certification, le Redmi Note 13 Pro+ 5G a été exposé à des éclaboussures d’eau avec une pression comprise entre 86 kPa et 106 kPa et à une température de 24,7°C avec une humidité relative de 57%.

Xiaomi est le premier fabricant à obtenir la certification IP69 sur l’un de ses terminaux, mais il est probable que ce ne sera pas le dernier, car il est fort probable que les autres concurrents de la société chinoise n’attendront pas longtemps pour intégrer ce niveau de protection dans leurs futurs flagships.