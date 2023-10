L’iPhone 14 Pro Max bénéficie d’une remise très intéressante si vous profitez de cette offre d’Amazon

L’impressionnant iPhone 14 Pro Max bénéficie d’une réduction intéressante sur Amazon.

Si vous cherchiez un nouvel iPhone Pro Max, c’est votre jour de chance. L’impressionnant iPhone 14 Pro Max, lancé il y a un peu plus d’un an, est en réduction intéressante sur Amazon. Une réduction qui le porte à 1173 euros. Une différence assez considérable avec le nouvel iPhone 15 Pro Max, car ils ont très peu de différences, sauf des améliorations de l’appareil photo, du processeur et qu’Apple le vend pour 1469 euros.

Cette offre s’applique à un iPhone 14 Pro Max de 128 Go de stockage reconditionné, mais son état est excellent. Il s’agit d’un iPhone presque neuf, mais avec une petite réduction simplement parce qu’il n’est pas complètement neuf. Et vous pourriez l’obtenir pour seulement 1173 euros. C’est une très bonne occasion si vous cherchiez un nouvel iPhone.

L’ iPhone 14 Pro Max est l’un des meilleurs choix en ce moment pour de nombreuses raisons. Certaines de ces raisons sont son écran, son processeur ou son Dynamic Island. C’est l’un des iPhone les plus puissants et dotés du meilleur appareil photo jamais lancé, et vous pourrez en profiter pendant de nombreuses années et le mettre à jour vers la dernière version du système d’exploitation.

L’ iPhone 14 Pro Max se distingue par son incroyable écran Retina XDR OLED de 6,7 pouces. En plus d’avoir une apparence géniale dans toutes les situations, il dispose également d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz ou de la technologie ProMotion, ainsi que de la technologie always-on ou écran toujours allumé, qui empêche l’écran de s’éteindre. Et ne vous inquiétez pas, car elle est intelligente pour économiser de la batterie.

D’autre part, l’ iPhone 14 Pro Max est équipé du processeur A16 Bionic, l’un des plus puissants jamais lancés par Apple. Ce processeur fera voler l’iPhone et lui permettra d’effectuer toutes les tâches rapidement. De plus, il sera mis à jour vers la dernière version d’iOS pendant de nombreuses années grâce à cette puce.

N’oublions pas le excellent système photographique de cet iPhone. Il dispose de trois caméras arrière de 48 mégapixels sur son objectif principal, ainsi qu’un téléobjectif et un ultra grand-angle de 12 mégapixels chacun. Et ce n’est pas tout, le mode macro est également présent pour prendre des photos de toutes sortes de choses de très près.

Enfin, cet appareil dispose également d’une double carte SIM, de la reconnaissance Face ID, d’une résistance à l’eau IP68 jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, du MagSafe ou du Ceramic Shield. Et tout cela vous sera remis pour 1173 euros. Une grande réduction pour un grand iPhone.

