Le moment idéal pour acheter un Pixel 7 Pro avec 220 euros de moins

Son prix est passé de 899 à 679 euros en un an et maintenant qu’il a été officiellement mis à jour, nous avons une autonomie bien meilleure.

Le Pixel 7 Pro est une bête à tous les égards, surtout en ce qui concerne son appareil photo, avec une grande autonomie et un écran lumineux.

Si l’année dernière, vous êtes resté avec l’envie d’essayer le nouveau flagship de Google et que lors de la présentation du nouveau Pixel 8 Pro, votre portefeuille a tremblé, aujourd’hui est le moment. Vous pouvez acheter le Pixel 7 Pro, récemment mis à jour vers Android 14, pour 679 euros sur AliExpress Store avec une livraison gratuite depuis la France et 3 ans de garantie. Vous pouvez choisir parmi les trois couleurs. Sur Amazon, son prix est de 795 euros aujourd’hui.

Il est vrai qu’au moment de sa sortie, avec Android 13, le téléphone de Google présentait des problèmes de surchauffe et de batterie. Mais une fois mis à jour vers la nouvelle version d’Android, ces problèmes se sont résolus « par magie ». Maintenant, le Pixel 7 Pro est un smartphone très performant, avec un bon appareil photo, une bonne batterie et un bel écran, en plus d’avoir un design premium avec une certification IP68 de résistance.

Google Pixel 7 Pro (12/128 Go)

Procurez-vous le Pixel avec la meilleure caméra de l’année dernière à un prix historique

Comme tout bon téléphone haut de gamme premium, le Pixel 7 Pro est construit avec de bons matériaux durables. Il est recouvert de verre avec une protection Gorilla Glass Victus et d’un alliage d’aluminium. Le corps a une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 212 grammes. Lorsque vous le tenez dans votre main avec une coque, vous regrettez le toucher froid du verre.

La première fois que vous allumez l’écran, la qualité qui se dégage est surprenante. Il s’agit d’un écran OLED de 6,7″ avec une résolution 2K+ (3120 x 1440 px) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est compatible avec les formats vidéo HDR10+ et sa luminosité atteint 1500 nits maximum. C’est un superbe écran aux bords latéraux courbés qui lui confèrent une beauté accrue.

Un aspect que nous ne pouvons pas ignorer est son appareil photo. Il dispose d’une des meilleures configurations photographiques grâce à l’IA de Google en grande partie. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec des capteurs Samsung GN1 de 50 MP f/1.85, un grand angle Sony IMX381 de 12 MP et un téléobjectif Samsung de 48 MP avec un zoom optique 5x et un stabilisateur optique. La caméra selfie est une très bonne lentille Samsung de 10,8 MP. Après un an, il reste l’un des huit meilleurs appareils photo du marché selon DxOMark, avec 147 points.

Le Google Tensor 2 est responsable de fournir des performances exceptionnelles sur ce téléphone. Il s’agit d’un processeur 5 nm qui intègre la puce graphique ARM Mali-G710 et qui est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5 de base et de 128 Go de stockage dans cette version. Ses performances sont excellentes et, selon Antutu, il dépasse les 830 000 points.

Sa batterie atteint 5000 mAh, ce qui peut maintenant nous offrir une autonomie de 2 jours sans problème (environ 7 à 8 heures d’écran). Sa charge « rapide » de 30W et sans fil de 23W sont suffisantes pour une utilisation quotidienne et une recharge pendant la nuit. Nous pourrons également utiliser la charge inversée (avec et sans fil).

Google Pixel 7 Pro (12/128 Go)

Enfin, en termes de connectivité, ce Pixel 7 Pro est à la hauteur des meilleurs, comme tout bon téléphone haut de gamme premium : 5G, NFC, double SIM, GPS, Bluetooth 5.2 et WiFi 6.

