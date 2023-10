Arrive le changement d’heure d’octobre et tes alarmes peuvent se désactiver sur ta montre Xiaomi: voici ce que tu dois faire si cela t’arrive.

Les dispositifs électroniques tombent en panne. Cela arrive même aux meilleures familles. Il suffit qu’il y ait du logiciel impliqué dans une tâche pour qu’il puisse y avoir des erreurs en cours de route, même s’il s’agit d’une tâche aussi apparemment simple que le changement d’heure qui frappe la France deux fois par an. Maintenant, c’est le changement d’heure d’octobre et, surprise, il y aura à nouveau des erreurs.

Et dans l’écosystème des produits Xiaomi, l’une des susceptibles de rencontrer cette erreur lors du passage à l’heure d’hiver est sa montre. Ou plutôt, ses montres. Les montres Xiaomi ne changent pas d’heure d’elles-mêmes, elles attendent que le téléphone leur donne l’ordre via la connexion Bluetooth. Et si cette connexion échoue au pire moment, le dilemme est là.

Correction de la synchronisation de votre montre Xiaomi

Comme nous l’avons dit, les erreurs se produisent parfois n’importe où. Et cette erreur spécifique peut faire en sorte que nous nous promenions dans la rue avec notre montre Xiaomi affichant une heure qui ne correspond pas à la réalité. Ce n’est pas un problème très grave si nous considérons simplement que nous pouvons régler l’heure mentalement, mais c’est un problème plus grave lorsque les alarmes entrent en jeu. Le fait que l’alarme ne sonne pas quand elle le devrait est un problème sérieux.

Comme nous l’avons également dit, cette erreur de changement d’heure peut se produire parce qu’il y a eu un problème de synchronisation entre notre montre Xiaomi et notre téléphone portable. C’est quelque chose qui se résout assez facilement si vous suivez les étapes suivantes. Et ces étapes commencent par ouvrir l’application Mi Fitness de Xiaomi sur notre téléphone portable.

Une fois que nous l’avons ouverte, nous prêtons attention aux icônes en bas. Chacune représente un onglet de l’application. Nous devons accéder à celui qui dit ‘Dispositifs’. C’est là que la liste des dispositifs Xiaomi que nous avons ajoutés à notre application s’affiche et nous devrions voir notre montre Xiaomi. Il est courant de voir un message indiquant qu’il y a eu une erreur de synchronisation à côté de celle-ci. Pour corriger cela, il suffit d’appuyer sur le bouton ‘Synchroniser’ et la montre, en quelques secondes, rétablira la connexion et, par conséquent, l’heure correcte après le changement d’heure.

Ouvrir ‘Mi Fitness’ sur notre téléphone portable

Dans les boutons du bas, cliquer sur ‘Dispositifs’

Appuyer sur ‘Synchroniser’ à côté de notre montre Xiaomi pour forcer une synchronisation manuelle et un ajustement automatique à la nouvelle heure

La synchronisation peut avoir été perdue en raison de diverses erreurs. Peut-être que l’application a simplement échoué. Peut-être avons-nous désactivé accidentellement la connexion Bluetooth de notre téléphone portable et, par conséquent, la montre Xiaomi s’est déconnectée. Peut-être qu’il y a simplement eu une petite interruption dans le Bluetooth et la montre Xiaomi n’a pas pu se reconnecter automatiquement. Quoi qu’il en soit, ce sont des erreurs mineures faciles à corriger. Il suffit d’aller dans Mi Fitness et de vérifier l’état de la connexion. Et si la synchronisation automatique a échoué, nous la forçons manuellement.