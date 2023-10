Monster Hunter Now est déjà un succès : il a atteint 10 millions de téléchargements en un seul mois

Il a été lancé le 14 septembre dernier et le jeu de réalité augmentée de la célèbre franchise de Capcom a déjà atteint un exploit en matière de téléchargements.

Monster Hunter Now atteint les 10 millions de téléchargements

Beaucoup d’entre vous reconnaîtront Niantic en tant que créateurs du célèbre Pokémon GO, le jeu de réalité augmentée pour mobile de la franchise emblématique mettant en scène des monstres de poche. Ce titre pour smartphones est le grand succès de Niantic, ayant atteint près de 700 millions de téléchargements depuis sa sortie (peut-être même plus à présent), mais ce n’est pas le seul titre que le studio a publié. Le plus récent est Monster Hunter Now, un autre jeu de réalité augmentée pour mobile basé sur la célèbre franchise de Capcom.

Ce Monster Hunter Now a été lancé le 14 septembre dernier et est déjà un succès, surtout dans des pays comme le Japon, du moins c’est ce que déclarent ses responsables mentionnés. Cependant, quand nous disons que c’est un succès, ce n’est pas pour le dire en l’air, car ce jeu de réalité augmentée a atteint un grand exploit en matière de téléchargements, atteignant les 10 millions en un mois depuis sa sortie.

✨ Merci pour 1️⃣0️⃣ millions ! ✨ Monster Hunter Now a été téléchargé 10 millions de fois dans le monde entier ! ???????? Utilisez le code ci-dessous pour obtenir les cadeaux suivants en guise de remerciement ???? ☑ Zenny x5000

☑ Goutte errante x1

☑ Potion x2 Code ❯❯ MHNow10M

Valable jusqu’au 21 novembre, 12h (UTC) pic.twitter.com/mBQAMTQNj3 — Monster Hunter Now (@MHNowEN) 19 octobre 2023

« Nous sommes ravis que tant de personnes aient joué à notre jeu au cours du premier mois depuis son lancement. L’aventure de ce jeu ne fait que commencer et nous continuerons à travailler dur pour offrir plus de plaisir et de surprises à nos Chasseurs dans les mois à venir », a déclaré Kei Kawai, directeur des produits chez Niantic. Comme vous pouvez le voir dans le tweet partagé sur le compte officiel du jeu chez X (anciennement Twitter), pour célébrer cette excellente nouvelle, la société offre un pack de 5 000 Zenny, une goutte errante et une potion. Si vous souhaitez obtenir ces récompenses, vous devez saisir le code « MHNow10M » dans la boutique du jeu lui-même.

Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas à quoi s’attendre de ce jeu mobile de la populaire saga de Capcom et pour qui le fait que c’est similaire à Pokémon GO ne suffit pas, nous pouvons dire à son sujet qu’il utilise la réalité augmentée sur nos smartphones ou tablettes pour nous permettre de voir certains des monstres de la franchise dans la rue. En tant que joueurs, nous pouvons nous réunir pour des chasses allant jusqu’à quatre utilisateurs. Il est vrai que dans notre pays, ce n’est pas le jeu le plus joué, mais il n’est pas si difficile de trouver quelques joueurs dans les grandes villes.

« Nous sommes très reconnaissants que tant de personnes aient apprécié Monster Hunter Now au cours du mois qui a suivi son lancement mondial. Les joueurs du monde entier réagissent à l’opportunité de jouer une véritable expérience Monster Hunter d’une manière unique et décontractée dans le monde réel », a déclaré Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter.