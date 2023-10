Epic Games Store offre toujours gratuitement ces 3 jeux et ils peuvent être réclamés pendant encore quelques heures.

Vous avez encore quelques heures pour réclamer définitivement les jeux gratuits de la semaine dernière sur l’Epic Games Store.

Dernières heures pour réclamer définitivement ces jeux sur l’Epic Games Store

Comme vous le savez probablement, les jeux gratuits sont une grande pratique dans le monde des jeux vidéo, et sur PC, c’est encore plus remarquable, grâce à Steam et ses différentes propositions free-to-play, ainsi que d’autres grandes promotions, et grâce à l’Epic Games Store. En réalité, comme chaque semaine, la semaine dernière, les créateurs de Fortnite nous ont apporté d’autres jeux gratuits, en l’occurrence 3, qui pouvaient être réclamés définitivement pendant une semaine, jusqu’à aujourd’hui, le 19 octobre, jour où ces 3 titres cesseront d’être gratuits et seront remplacés par 2 autres.

Pour être plus précis, ce soir à 17h00 (heure de la France) nous pourrons télécharger 2 autres jeux gratuitement jusqu’au jeudi prochain, le 26 octobre, à la même heure mentionnée. Cependant, en attendant ce soir, vous pouvez encore réclamer les jeux gratuits offerts depuis la semaine dernière sur l’Epic Games Store pendant quelques heures de plus, et comme toujours, il vous suffit d’avoir un compte actif sur cette plateforme de jeux pour PC et de les réclamer sur leurs pages respectives. Les jeux en question sont Blazing Sails et Q.U.B.E. Ultimate Bundle, ce dernier comprenant deux titres.

Les jeux gratuits de la semaine dernière sur l’Epic Games Store peuvent encore être réclamés : Blazing Sails et Q.U.B.E. Ultimate Bundle

Blazing Sails

« Battez-vous pour survivre dans Blazing Sails, un jeu PvP palpitant de pirates. Créez votre propre pirate et bateau. Rejoignez d’autres joueurs pour diriger votre puissant navire. Découvrez différents modes de jeu, cartes, armes, types de bateaux et bien plus encore tout en éliminant d’autres équipages lors de batailles épiques par terre et par mer. Dans la chasse au trésor, vous et votre équipage devrez explorer des îles à la recherche de coffres au trésor. Les trésors peuvent être livrés à l’un des deux postes au centre de la carte en échange d’or. Obtenez plus d’or que vos ennemis pour gagner ! », déclare la description de ce titre sur l’Epic Games Store.

Téléchargez Blazing Sails GRATUITEMENT sur l’Epic Games Store

Q.U.B.E. Ultimate Bundle

« Le ’10th Anniversary de Q.U.B.E.’ est la célébration ultime de l’original sorti il y a une décennie, qui apporte des graphismes améliorés, des sections de jeu entièrement repensées et révisées, ainsi qu’un tout nouveau chapitre pour ce jeu de puzzle en vue subjective salué et tordu ». De plus, entre divers ajouts, ce bundle comprend les deux jeux principaux de la saga.

Téléchargez Q.U.B.E. Ultimate Bundle GRATUITEMENT sur l’Epic Games Store

Pour finir, rappelez-vous qu’il y aura deux nouveaux jeux gratuits dès 17h00 aujourd’hui, qui serviront de préparation pour Halloween. En plus d’Eternal Threads, l’autre titre qui sera offert jusqu’au jeudi prochain est l’acclamé The Evil Within, une proposition d’horreur qui arrive au moment idéal en tant que cadeau de l’Epic Games Store. Nous en parlerons plus tard, mais sachez que ce sont les dernières heures pour réclamer les jeux mentionnés précédemment : Blazing Sails et Q.U.B.E. Ultimate Bundle.