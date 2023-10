SanDisk lance la carte microSD de 1,5 To la plus rapide du marché

SanDisk lance une nouvelle série de cartes microSD qui se distinguent par leur vitesse de transfert de fichiers.

La version de 1,5 To est parfaite pour stocker des photos, des vidéos ou des fichiers très lourds

La marque Western Digital a annoncé le lancement de nouveaux produits de sa marque SanDisk. L’un des plus remarquables est une carte microSD de 1,5 To de stockage. En plus de sa capacité énorme, elle a été désignée comme la carte microSD la plus rapide du marché par la société, en raison de sa vitesse de transfert de fichiers extrêmement rapide, allant jusqu’à 150 Mo par seconde.

Choisissez la capacité de stockage que vous souhaitez

La première chose que nous devons préciser est que spécifiquement la carte de 1,5 To est la version la plus puissante du nouveau type de carte SanDisk, mais il en existe d’autres. Tout comme les téléphones mobiles sont lancés avec différentes capacités de stockage (128 Go, 256 Go, 512 Go, etc.) et performances, il en va de même pour ce périphérique.

Voici les versions disponibles :

16 Go (6,19 dollars)

32 Go (7,69 dollars)

64 Go (9,49 dollars)

128 Go (12,49 dollars)

256 Go (17,99 dollars)

512 Go (34,99 dollars)

1 To (84,99 dollars)

1,5 To (149,99 dollars)

Toutes sont compatibles avec les appareils Android et les tablettes, ainsi qu’avec les ordinateurs portables Windows et les Chromebooks. Elles sont conçues pour stocker vos fichiers et les visualiser. Chacune comprend un adaptateur SD qui vous permettra de les insérer et toutes sont assorties d’une garantie de 10 ans et d’une période de retour de 30 jours si vous n’êtes pas satisfait, bien que cela soit difficile, car SanDisk est responsable de certaines des meilleures cartes micro SD disponibles.

D’autre part, la vitesse de transfert de 150 Mo par seconde n’est pas exclusive à la version de 1,5 To, les versions de 1 To, 512 Go et 256 Go vous permettent également d’envoyer des fichiers à cette vitesse. D’autre part, celles de 128 Go et 64 Go réduisent leur vitesse à 140 Mo/s, tandis que celle de 32 Go la réduit à 120 Mo/s. Enfin, celle de 16 Go la réduit à 98 Mo/s. En dehors de cela, il existe de légères différences entre chacune d’entre elles, se limitant à leur interface et à leur format.

Vous pourrez gérer leur contenu et leur utilisation grâce à l’application officielle de SanDisk, disponible sur Google Play, appelée SanDisk Memory Zone. Nous intégrons le lien par lequel vous pourrez l’installer sur votre appareil juste en dessous de ce paragraphe. Elle est particulièrement utile pour localiser l’emplacement de vos fichiers.

Télécharger SanDisk Memory Zone

Pour l’acheter, cliquez sur le lien situé sous ce paragraphe, qui vous redirigera vers la boutique de Western Digital (propriétaire de SanDisk). Choisissez la version de la carte et finalisez l’achat.

Acheter la carte

N’oubliez pas que tous les téléphones mobiles ne sont pas équipés d’un emplacement pour ce type de stockage externe. Le vôtre en a-t-il un? Voici certains des meilleurs intégrant l’emplacement nécessaire.