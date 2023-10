Ce produit pour nettoyer les écrans est le secret le mieux gardé des Apple Store

WHOOSH! est le nettoyeur utilisé dans les stores Apple.

Nettoyer l’écran d’un téléphone est plus efficace avec WHOOSH!

As-tu déjà remarqué les écrans des téléphones, ordinateurs ou tablettes dans les Apple Store ? Ils sont rarement tachés de traces de doigts, même s’ils sont touchés par des milliers de personnes chaque jour. Le secret réside dans un nettoyeur inodore et non toxique qui ne coûte que 6 euros. Nous te disons lequel, comment l’utiliser et comment l’obtenir.

Le nettoyeur magique utilisé dans les stores Apple

Il s’appelle WHOOSH! et fonctionne sur tous les écrans. Il est conçu pour nettoyer les écrans de téléphones, tablettes ou tout autre appareil, quelle que soit la marque, qu’il s’agisse d’Apple ou non. Il est très efficace et s’utilise de la même manière que n’importe quel autre nettoyeur : en pulvérisant le liquide sur l’écran et en le frottant ensuite avec un chiffon. Il se distingue par sa capacité à maintenir la propreté malgré les traces de doigts.

Une fois que nous avons précisé de quel nettoyeur nous parlons, nous vous montrerons son prix et sa disponibilité. Il existe plusieurs versions de WHOOSH!, selon sa capacité, mais elles incluent toutes le chiffon avec lequel frotter le liquide. Le prix augmente en fonction de la version que vous choisissez, mais la version de base, avec 8 millilitres, ne coûte que 5,99 euros. En plus de celle-ci, il existe une version de 30 ml et une autre de 100 ml.

En plus de l’efficacité du nettoyeur, il est inodore et non toxique. C’est pourquoi il s’agit d’un produit relativement sûr, bien qu’il doive toujours être tenu à l’écart des enfants. Comme il est indiqué sur le site de l’entreprise qui le distribue sur Amazon, il est composé à 100% de produits naturels, sans alcool, ammoniaque ni résidus nocifs.

Il semble que le secret du nettoyage absolu des stores Apple ait été révélé, donc selon la version, certaines ne seront pas disponibles en raison de la forte demande. Si vous ne trouvez pas la taille qui vous intéresse lors de l’achat, vous pouvez l’acquérir dans une autre taille ou attendre le réapprovisionnement des stocks.

Nous avons enfin découvert pourquoi les produits de la pomme mordue sont impeccables. Ce n’est pas à cause de la lumière ou d’un autre facteur, mais à cause du nettoyeur utilisé. Cependant, que vous ayez un iPhone 15, n’importe quel téléphone Android ou un appareil avec un écran, il sera disponible pour vous.