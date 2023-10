Le haut de gamme pas cher que je recommande le plus est une bête avec 171 euros de réduction

Le OnePlus 11 arrive avec une fiche de caractéristiques impressionnante, une grande vitesse et une remise qui tenterait n’importe qui.

Les caméras du OnePlus 11 5G.

Vous avez encore le temps de profiter d’une remise sur l’un des meilleurs smartphones de l’année. Le OnePlus 11 5G est en chute libre sur AliExpress, mais seulement pour une durée limitée. Une remise de 171 euros pour une véritable bête, pour un appareil avec lequel vous profiterez au maximum pendant longtemps. De plus, vous n’aurez pas à payer un seul euro pour l’expédition.

Le smartphone chinois, qui a vu le jour il y a quelques mois seulement, est arrivé sur le marché avec un PVP de 849 euros. Vous avez maintenant l’opportunité de l’obtenir avec une remise alléchante qui ne se présente pas tous les jours. Dans la boutique officielle de OnePlus, il est passé à 719 euros, mais l’offre d’AliExpress reste la meilleure du moment.

Achetez le téléphone OnePlus au meilleur prix

Son écran frontal vous surprendra, il est occupé par un superbe écran AMOLED de 6,7 pouces. Il a une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c’est un véritable régal. Non seulement il se déplacera avec fluidité, mais il offre également des couleurs puissantes qui vous feront vibrer. Vous ne pourrez plus retourner à un écran normal après l’avoir essayé.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,7″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 100W

Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, 5G

Sous son châssis vit l’un des processeurs les plus puissants du monde Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Il n’y aura rien que vous ne puissiez déplacer à grande vitesse, peu importe à quel point vous le sollicitez. Il forme une excellente équipe avec ces 8 Go de RAM, vous aurez également la possibilité de travailler en multitâche sans perdre de vitesse.

Qu’en est-il des caméras ? Avec ce OnePlus, vous pourrez partir à l’aventure et capturer les meilleurs moments. Ses 3 caméras arrière font du bon travail, il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un grand angle de 48 mégapixels et d’une caméra de 32 mégapixels composée d’un téléobjectif.

➡️ Voir l’offre OnePlus 11 5G (128 Go)

Que pouvez-vous demander de plus ? Vous avez l’opportunité d’obtenir un téléphone magnifique, rapide et extrêmement puissant. Le OnePlus 11 est un smartphone différent des autres, un appareil capable d’offrir une expérience utilisateur qui vous captivera dès le premier instant. Vous ne voudrez plus quitter OxygenOS une fois que vous vous y serez habitué.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.