Le clavier Google rend beaucoup plus facile de changer la couleur de peau des emojis

Grâce à ce changement, vous n’aurez pas à choisir le ton de chaque emoji individuellement.

Il existe 5 teintes de peau dans le clavier Gboard

Changer la teinte de la peau des emojis sera plus facile sur le clavier Google. La société technologique a mis en place une nouveauté dans Gboard (son clavier officiel), qui consiste à ce que en modifiant la teinte de peau d’un emoji, tous les autres auront la même teinte. Cela constitue une avancée majeure qui nous fera gagner plusieurs secondes lors de la rédaction d’un message.

Voici comment fonctionnent maintenant les emojis

Actuellement, lorsque nous changeons la couleur de peau d’un emoji, elle ne change que pour cet emoji. C’est-à-dire que sur le clavier, il est affiché avec sa nouvelle teinte ; cependant, les autres emojis conservent leur couleur. Cela n’a pas de sens, car nous utilisons normalement la même couleur pour tous.

Google a résolu ce « problème ». En changeant la couleur d’un emoji, il apparaîtra dans la barre de texte du message que vous souhaitez envoyer et il modifiera la couleur de tous les autres sur le clavier. Vous n’avez donc pas besoin de choisir la couleur de chacun. Cette nouveauté a été intégrée le 18 octobre, bien qu’elle ne soit peut-être pas encore disponible pour vous, c’est pourquoi nous vous expliquerons comment l’obtenir.

Pour l’obtenir, mettez à jour votre application Gboard à partir de Play Store ou App Store. Une fois mise à jour, la nouveauté devrait être activée. Il se peut même que vous ne la receviez pas, car ces modifications ne sont généralement pas déployées simultanément dans toutes les régions, il se peut donc que vous deviez attendre, mais vous l’obtiendrez tôt ou tard. En plus de cela, nous vous rappelons que Gboard regorge de nombreuses astuces intéressantes et cachées.

Gboard sur Play Store

Gboard sur App Store

Comment utilisons-nous les emojis ?

Google a décidé de modifier le fonctionnement de ses emojis grâce à une étude qu’ils ont réalisée. Elle indique que la plupart des utilisateurs préfèrent utiliser ceux qui ont une teinte de peau similaire à la leur. De plus, elle précise que nous ne les utilisons pas de la même manière, mais cela dépend ouvertement du contexte du message.

L’utilisation d’emojis de la même couleur que la personne qui écrit crée une sensation de connexion et de représentation. D’autre part, 73% des participants de l’étude ont tendance à utiliser la même teinte pour se représenter, tandis que 24% alternent entre 2 teintes. Il est également important de souligner que dans certaines circonstances, nous changeons la couleur de peau de l’emoji pour une teinte plus foncée, par exemple, en été lorsque nous bronzons. Les emojis de différentes teintes de peau ont été introduits en 2015.

Enfin, plus une conversation ou un message est intime, plus nous avons tendance à utiliser des emojis. Le graphique ci-dessous montre que nous les utilisons davantage lors de nos communications avec nos amis et notre famille, tandis que nous les utilisons moins avec des inconnus et dans un contexte académique.