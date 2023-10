Officiel: Les lentilles Leica pour les Xiaomi 14 qui seront présentées en octobre aux côtés de HyperOS

Xiaomi a déjà mis en circulation une première série de smartphones haut de gamme cette année, comme le veut son cycle de lancement habituel. Les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro sont arrivés sur le marché il y a quelques semaines pour se positionner comme une génération intermédiaire entre les Xiaomi 13 que nous avons vus à la fin de 2022 et les modèles qui devraient clôturer l’exercice en cours. Des modèles tels que le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro, dont la date de présentation n’est pas encore entièrement révélée, bien que la marque ait déjà fixé une date limite.

À travers une affiche officielle, Xiaomi a révélé que les Xiaomi 14, théoriquement deux modèles, seront présentés ce même mois d’octobre. Les dates révélées en ce moment ne semblent pas sûres. On parle du 27, mais aussi du 31. Ce qui est sûr, c’est que Xiaomi confirme que nous nous reverrons « ce mois-ci » pour découvrir les Xiaomi 14. Et cela confirme également ce qui était déjà un secret de polichinelle. Leica sera à nouveau sur scène.

Les Xiaomi 14 sont présentés en octobre

Nous recevons depuis des mois toutes sortes de fuites sur à quoi ressembleront les Xiaomi 14 une fois présentés. On nous a parlé de presque toutes leurs caractéristiques, mais ce n’est que maintenant que Xiaomi confirme celle qui est probablement l’une des plus importantes. Nous savons déjà qu’ils seront des téléphones haut de gamme qui regorgeront de puissance et de design, mais nous savons maintenant aussi que la photographie va rivaliser pour dominer le marché mobile.

Et elle le fera avec le partenaire de voyage qui accompagne Xiaomi depuis plusieurs générations. La marque allemande Leica, l’une des marques légendaires du monde de la photographie, montera à bord d’une nouvelle gamme de téléphones Xiaomi. Après les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro avec des objectifs Leica, ce sera au tour des Xiaomi 14. Il y aura des objectifs Summilux pour les modèles présentés, ce qui garantira une qualité de construction élevée, ainsi qu’un logiciel optimisé au maximum pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible.

Mais en plus de la présence de Leica et de ses objectifs Summilux à bord des Xiaomi 14, la marque a également révélé que la présentation aura lieu ce même mois, sans préciser de date. Comme nous l’avons dit précédemment, certaines rumeurs parlent du 27 et d’autres du 31, rien n’est encore confirmé par la marque. Ce que nous savons, et cela a été dit par eux, c’est que HyperOS sera également présenté ce même jour. Une grande journée se profile pour Xiaomi, un changement historique. Préparez-vous à faire la queue.

Via | Xiaomi