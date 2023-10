La deuxième génération des AirTag ne sera pas lancée avant 2025

Pas d’attente de la deuxième génération des AirTag avant deux ans.

Les AirTag 2 ne seront pas lancés avant 2025

Même si Apple a lancé les AirTag il y a plus de deux ans, il semble que nous ne verrons pas une nouvelle génération de ce petit localisateur avant 2025. L’analyste Ming-Chi Kuo affirme que la production en masse de ce petit appareil aurait été retardée jusqu’à cette année, nous devrions donc attendre un certain temps avant de pouvoir le voir.

Apple rencontrerait des problèmes de production pour la deuxième génération des AirTag

Il semblerait que l’entreprise basée à Cupertino rencontre des problèmes de production pour la deuxième génération des AirTag, ce qui aurait retardé le lancement prévu pour fin 2024 ou début 2025. Selon Kuo, les AirTag 2 ne sortiront pas avant 2025, nous avons donc presque deux ans d’attente.

D’après l’analyste, les AirTag 2 feront partie d’un nouvel écosystème de calcul spatial qu’Apple serait en train de construire avec le Vision Pro en tant qu’élément clé pour intégrer les autres appareils. Kuo a également mentionné précédemment qu’il croyait que le futur AirTag serait capable de s’intégrer avec les Vision Pro, sans donner de détails à ce sujet.

Cependant, nous pouvons avoir une idée de cette intégration. Il est possible que la nouvelle puce ultra large bande de la prochaine AirTag soit capable de transmettre des informations de position au Vision Pro d’une manière ou d’une autre afin de pouvoir voir la position d’un objet avec les lunettes.

Alors que nous avons déjà beaucoup d’informations sur les iPhone 16 Pro, nous savons très peu de choses sur le nouveau localisateur AirTag en ce moment. Cependant, il est possible que le nouvel AirTag intègre la nouvelle puce Ultrawideband qui a fait ses débuts sur les iPhone 15 et Apple Watch Series 9 et qui permet une localisation beaucoup plus précise, surtout en intérieur.