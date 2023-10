Après des années de chargement de mon Xiaomi, j’ai découvert cinq règles qui ont changé la vie de ma batterie à jamais.

Charger un téléphone peut sembler très simple : il suffit de brancher une extrémité du câble de charge à l’adaptateur et l’autre extrémité au téléphone. Jusque-là tout va bien, nous le faisons tous de la même manière (sauf pour la charge sans fil). Mais le fait de le charger correctement pour prolonger la durée de vie de sa batterie est une autre histoire. Il existe différentes façons de le charger et je vais vous présenter celles que je suis habituellement. Chaque fois que je le peux. Ou chaque fois que je m’en souviens.

Je ne vais pas vous parler de la nécessité de charger le téléphone toute la nuit ou non, car c’est quelque chose qui devrait déjà être dépassé. Comme je l’ai déjà mentionné ici sur Monde Xiaomi, je charge mon téléphone la nuit depuis des années sans aucun problème. Non, ce que je vais vous dire concerne d’autres conseils. Comme mettre le mode avion ou charger le téléphone éteint, comme s’assurer que l’adaptateur est le bon. Mais allons droit au but. Mes règles lorsque je charge un téléphone. Celles que je respecte chaque fois que je le peux.

Règle n°1 : je mets le mode avion ou j’éteins le téléphone portable

Je manipule habituellement des téléphones Xiaomi avec une forme de charge rapide, ce qui aide toujours à réduire le temps près de la prise, mais si je suis particulièrement pressé, j’utilise cette astuce. Je coupe soit le téléphone, soit je mets le mode avion. Bien sûr, seulement pendant une période limitée, naturellement. Cela fait en sorte que le téléphone se charge beaucoup plus rapidement.

Lorsque nous activons le mode avion, nous faisons en sorte que le téléphone cesse de consommer de l’énergie pour rester connecté aux différents réseaux. La connexion mobile, le Wi-Fi et même le Bluetooth sont déconnectés. Les connexions sont coupées. Ainsi, la consommation du téléphone est réduite au minimum et la batterie se charge plus rapidement, car elle consomme à peine pendant la recharge. Et si vous voulez réduire la consommation à zéro, éteignez le téléphone et voilà. Cela fonctionne pour moi lorsque je suis pressé, même si je ne charge pas le téléphone à 100% avant de sortir par la porte.

Règle n°2 : Chargeurs et câbles d’origine, ou du moins en bon état

Cela peut sembler ridicule et un conseil absurde, mais il est très important que le chargeur que vous utilisez pour alimenter votre téléphone soit en bon état. Et que le câble le soit aussi, encore plus. Les accessoires défectueux entraînent une perte d’énergie, une surchauffe et peuvent même provoquer une instabilité du courant, ce qui limite la charge reçue par le téléphone.

Une autre chose est liée au fait que chaque fabricant sait ce dont son téléphone a besoin, et nous livre généralement des chargeurs dont l’ampérage, la puissance et autres sont parfaitement compatibles avec notre appareil. Donc, si vous voulez vous assurer de bien faire les choses lors de la charge de votre Xiaomi, utilisez le chargeur et le câble fournis dans la boîte. Je le fais et je réduis les risques de perturber la charge ou la batterie.

Règle n°3 : oubliez les multiprises et branchez le chargeur directement à la prise

Un autre conseil qui peut sembler stupide mais qui ne l’est pas, car cela réduit au minimum les composants impliqués dans la charge, ce qui réduit également les risques de défaillance. À cela, on peut ajouter le fait que l’utilisation d’intermédiaires entraîne une perte d’énergie et donc un chargement plus lent et peut-être moins stable pour votre téléphone.

Les multiprises fonctionnent la plupart du temps, mais selon la multiprise utilisée, nous pouvons avoir des effets indésirables. Des effets tels que la perte d’énergie, l’instabilité du courant, la surchauffe, etc. Je ne branche pas mes chargeurs sur des multiprises. Je ne branche pas celui du salon ni celui de la table de nuit. Les deux se branchent directement sur la prise, ainsi j’ai moins de problèmes à long terme.

Règle n°4 : la charge sans fil est bien, mais le câble est meilleur

Nous en arrivons aux conseils que je suis toujours lorsque je le peux, mais que je néglige régulièrement. Faites la loi, faites la trappe, dit-on. Et comme je suis celui qui fait les lois, je les contourne. Mais je suis conscient que les contourner n’est pas totalement bon. Je sais donc qu’il est préférable de charger mon Xiaomi avec un câble malgré sa compatibilité avec les chargeurs sans fil, mais je le charge parfois sans fil. C’est de ma faute.

La charge sans fil est très pratique pour de nombreuses choses, mais deux choses sont complètement vraies lors de son utilisation. La première est qu’elle consomme plus d’énergie qu’elle ne devrait, car le champ électromagnétique n’est pas à 100% efficace. Ainsi, votre téléphone reçoit 30W (par exemple) mais votre chargeur en consomme plus. La deuxième chose est que la charge sans fil génère plus de chaleur que nécessaire, et votre téléphone n’a pas besoin de plus de chaleur que nécessaire. Ainsi, lorsque je charge mon téléphone sans fil la nuit, je sais à quoi je m’expose. Même si je ne devrais pas le faire.

Règle n°5 : je n’aime pas attendre que le téléphone s’éteigne

Ici, cela dépend de l’utilisation de chaque utilisateur, mais je peux vous dire ce que je fais. Et ce que je fais, c’est de ne pas attendre que la batterie se vide pour la recharger, même si je dois la rebrancher plus d’une fois par jour. Certains jours sont plus intenses que d’autres en termes d’utilisation, c’est un fait, mais c’est un bon conseil pour maintenir la batterie en bon état. Ne laissez pas la batterie descendre en dessous de 20% avant de la recharger, vous maintiendrez son efficacité pendant beaucoup plus longtemps.