Réduction sensationnelle pour ces écouteurs avec 52 heures de batterie, son HiFi et annulation de bruit

Vous serez émerveillé en écoutant de la musique avec ces SoundPEATS Capsule 3 Pro.

Les écouteurs de SoundPEATS sont prêts pour profiter de la musique sans perte pendant de nombreuses heures.

Voulez-vous des bons écouteurs pas cher ? Êtes-vous de ces personnes qui, pendant leurs temps libres, écoutent de la musique au format FLAC ou WAV sans perte de qualité ? Eh bien, vous êtes chanceux car les SoundPEATS Capsule 3 Pro sont maintenant disponibles sur Amazon à seulement 47,50 euros. Sur leur site officiel, ils sont vendus à 59,90 euros et sur AliExpress à 49 euros. Vous aurez du mal à les trouver moins chers. Vous pouvez les trouver en noir ou en blanc au même prix réduit.

Non seulement ils sont excellents pour la musique, mais vous pouvez également les utiliser pour passer des appels. Leur système de réduction de bruit permet de mener des conversations téléphoniques comme si vous étiez à côté de la personne. Si vous recherchez des écouteurs pour une musique sans perte, ces SoundPEATS sont votre prochain achat.

SoundPEATS Capsule 3 Pro

Achetez de bons écouteurs compacts à bas prix

Deux aspects sont importants lors de l’achat de ce type d’écouteurs sans fil. Tout d’abord, nous devons nous intéresser à l’autonomie de leur batterie, les écouteurs dont l’autonomie avec une seule charge est inférieure à 4 heures ne sont pas acceptables. Deuxièmement, la compatibilité avec les codecs haute résolution est importante. Ce modèle est compatible avec LDAC, un format qui améliore trois fois la norme de Spotify et d’autres plateformes.

Les SoundPEATS Capsule 3 Pro sont équipés de haut-parleurs de 12 mm qui nous permettent de nous plonger dans le son du début à la fin. Ils sont capables d’émettre des fréquences de 20 à 40 000 Hz, couvrant des basses profondes jusqu’aux tons les plus aigus imperceptibles pour l’oreille humaine. Si vous êtes abonné à Amazon Music Unlimited, Apple Music ou Tidal, vous pouvez dès maintenant acheter ces écouteurs.

Si vous utilisez les écouteurs tout au long de la journée pour passer de nombreux appels téléphoniques, vous serez ravi de savoir que ces SoundPEATS intègrent 6 microphones. Avec trois microphones dans chaque écouteur, ils vous permettent d’annuler les bruits de fond tout en captant votre voix comme jamais auparavant, améliorant ainsi considérablement le son lors d’un appel.

Grâce à ces multiples microphones, il est possible de réduire jusqu’à 43 dB de bruit ambiant aussi bien pendant les appels que lors de l’écoute de musique. Vous pourrez activer et désactiver la réduction de bruit à tout moment. Cependant, veuillez noter que cette fonction réduit l’autonomie de la batterie.

Et en parlant de batterie, savez-vous quelle est la durée de vie promise et garantie par ce modèle ? Eh bien, c’est énorme, car cela va jusqu’à 52 heures avec l’étui de charge. Une seule charge des SoundPEATS Capsule 3 Pro vous offre 8 heures d’autonomie de lecture. Il s’agit de l’une des plus grandes autonomies du marché des écouteurs, grâce en partie à la technologie Bluetooth 5.3.

SoundPEATS Capsule 3 Pro

Enfin, vous pourrez également les utiliser pour jouer à des jeux sur votre téléphone, regarder des films à la télévision ou des vidéos. En mode jeu, ils offrent une latence de seulement 70 ms, rendant le décalage entre ce que vous voyez et ce que vous entendez imperceptible.

