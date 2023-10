Ce Samsung mythique de milieu de gamme baisse de prix comme jamais auparavant : AMOLED, Android 13 et 2 jours de batterie

130 euros de réduction pour un smartphone que j’ai testé et que je recommande personnellement pour sa bonne performance dans différents domaines.

Vous économisez 130 euros sur l’achat de l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme du marché // Image : Urban Techno.

En analysant le marché à la recherche de bonnes affaires, j’ai découvert l’une des meilleures affaires du jour. Il s’agit du Samsung Galaxy A34 5G, un téléphone que j’ai testé et qui m’a complètement conquis par son bon travail dans les différents domaines. À l’origine, ce terminal est au prix de 399 euros pour le modèle avec 128 Go, mais la surprise est que vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 271,99 euros sur Amazon, une baisse brutale que vous ne devez pas laisser passer si vous voulez renouveler votre téléphone.

Nous parlons d’une réduction de 130 euros pour l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme du moment, et aussi l’un des smartphones les plus vendus de Samsung. Si vous préférez obtenir la version supérieure, avec 256 Go de mémoire, vous pouvez également la trouver à un très bon prix sur PcComponentes. En particulier, il passe de 469 à 335 euros dans une offre unique. Pendant ce temps, les remises pour le Galaxy A34 ne sont pas aussi bonnes dans la boutique officielle de Samsung.

Je pense que c’est une excellente occasion d’acheter ce Samsung Galaxy A34 avec une réduction de 130 euros dans l’une de ses 2 versions. Il a un design agréable et confortable, un écran qui affiche très bien, de bonnes performances et une autonomie de jusqu’à 2 jours. De plus, il est livré avec Android 13 sous OneUI 5.1 et a encore 5 ans de mises à jour de sécurité devant lui, ce qui en réalité un achat parfait pour l’avenir.

Samsung Galaxy A34 5G (128GB)

Pourquoi je vous recommande le Samsung Galaxy A34 5G pour moins de 300 euros

Comme le Samsung Galaxy A34 est un téléphone que je recommande pour sa qualité équilibrée dans les différents domaines, je vais les passer en revue un par un pour vous parler de l’expérience d’utilisation. Tout d’abord, sachez que c’est un téléphone très confortable grâce à son épaisseur de 8,2 millimètres, son poids de 199 grammes et ses côtés courbés. De plus, il a la certification IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau, un détail très important.

À l’avant, il y a un écran SuperAMOLED de 6,6 pouces, avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz qui se comporte merveilleusement bien. Les images sont très nettes, avec des couleurs vives et une fluidité supplémentaire essentielle à l’expérience. Les deux haut-parleurs du téléphone émettent un son clair et particulièrement puissant, je vous recommande donc le Galaxy A34 pour regarder des vidéos sur YouTube, des séries sur Disney+ ou pour écouter de la musique.

À l’intérieur, il y a le processeur MediaTek Dimensity 1080 qui, grâce à sa puissance, assure la bonne performance du téléphone. Vous pouvez utiliser le Samsung Galaxy pour discuter, publier sur les réseaux sociaux, jouer, éditer des vidéos et payer vos achats, entre autres tâches. Cela signifie que c’est un téléphone polyvalent qui ne manque pas de puissance, l’expérience d’utilisation est fluide.

Une autre grande raison pour laquelle je recommande le Samsung Galaxy A34 est qu’il s’agit d’un excellent achat pour l’avenir. Lorsque vous manquez de mémoire, vous pouvez facilement l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD pour continuer à installer des applications et à enregistrer des photos. Il dispose également de la 5G, une connectivité qui gagne en importance, de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité. Par conséquent, il restera à jour pendant de nombreuses années.

Samsung Galaxy A34 5G (256GB)

Avec ce téléphone Samsung, vous pourrez également prendre des photos de qualité, notamment avec son objectif arrière de 48 mégapixels. Enfin, je pense que c’est un achat très judicieux si vous n’aimez pas trop dépendre du chargeur. En effet, sa batterie de 5 000 mAh tient environ 2 jours d’utilisation sans problème, elle fonctionne très bien. Le chargeur 25W n’est pas inclus, mais vous pouvez l’acheter pour environ 10 euros sur Amazon.

En conclusion, le Samsung Galaxy A34 5G est ma recommandation personnelle si vous voulez renouveler votre téléphone portable pour moins de 300 euros. Avec lui, vous êtes assuré d’une expérience très équilibrée, en plus de bénéficier d’une réduction de 130 euros. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter pour 271,99 euros sur Amazon dans la version 128 Go et pour 335 euros sur PcComponentes dans la version 256 Go.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.