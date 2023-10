watchOS 10.1 arrive bientôt: voici les nouveautés qui arriveront

NomDrop et « double tap » comme principales nouveautés.

Les nouveautés que nous verrons dans watchOS 10.1

Apple a lancé hier la version bêta finale d’iOS 17.1, confirmant que sa sortie officielle est imminente. Mais il ne viendra pas seul, car les autres systèmes d’exploitation, comme watchOS 10.1, accompagneront le nouveau système d’exploitation qui sera bientôt disponible pour les iPhone. Une nouvelle version qui, soit dit en passant, viendra résoudre un autre des problèmes de la série iPhone 15.

Contrairement à iOS 17.1, qui apportera des nouveautés telles que la possibilité de marquer les chansons comme favorites, les transferts AirDrop via Internet ou une façon plus personnelle de configurer les Photos Aléatoires, watchOS 10.1 ne viendra pas avec autant de nouveautés. Cependant, deux nouveautés importantes seront ajoutées. L’une d’entre elles a été présentée lors du Keynote et l’autre en juin lors de la dernière WWDC 2023. Allons-y !

Les deux nouveautés à venir dans la version finale de watchOS 10.1

Une des nouveautés qui arrivera sur tous les modèles d’Apple Watch compatibles est NameDrop. NameDrop permettra de partager facilement notre carte de visite d’un iPhone vers l’Apple Watch. NameDrop n’était disponible qu’entre iPhone dans iOS 17, ce qui changera avec la sortie de watchOS 10.1, qui permettra de réaliser la même méthode mais de l’iPhone vers l’Apple Watch. Les Apple Watch compatibles avec NameDrop sont les suivantes : Apple Watch Series 6 et ultérieures, Apple Watch SE 1 et 2 et Apple Watch Ultra 1 et 2.

Une autre nouveauté qui arrivera avec watchOS 10.1 est exclusive aux nouveaux modèles, les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra. Il s’agit de la fonction « Double tap » ou double touche en espagnol. Avec elle, il sera possible d’effectuer des actions en tapant deux fois avec le doigt index et le pouce. Des actions telles que répondre aux appels, arrêter les minuteurs, et plus encore.

De plus, watchOS 10.1 devrait également résoudre les problèmes liés à l’application Météo, qui entraînaient des dysfonctionnements avec certaines de ses complications. Bien qu’il y ait eu une solution temporaire, il semble que la version RC résolve le problème sans avoir à rien faire.

Quelles Apple Watch pourront être mises à jour vers watchOS 10.1 ?

Après avoir découvert les nouveautés qui arriveront avec cette nouvelle version, il est temps de connaître les Apple Watch compatibles avec elle. Ce sont les suivantes :