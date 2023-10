Le téléphone portable le plus joli de la gamme moyenne avec 512 Go et un appareil photo de 200 MP baisse temporairement de prix

Réduction drastique du prix de la version la plus haut de gamme de ce smartphone moyen de gamme de realme.

Le realme 11 Pro+ de 12 Go de RAM propose une excellente performance, un bon écran et une excellente qualité photographique.

Si vous êtes de ceux qui optent toujours pour les versions haut de gamme de chaque modèle de smartphone, je vous recommande aujourd’hui de jeter un coup d’œil à ce téléphone de milieu de gamme en promotion. Vous pouvez obtenir la version 12/512 Go du realme 11 Pro+ sur Amazon pour 445 euros, au même prix que chez MediaMarkt.

Le smartphone de realme est l’un des smartphones les plus remarquables du milieu de gamme sous Android actuellement. Il dispose d’un des meilleurs appareils photo pour ce prix, d’un design novateur dans son module photo, d’un écran brillant et fluide et de la puissance d’un processeur amélioré très efficace. De plus, c’est l’un des premiers realme à être mis à jour vers Android 14.

Obtenez le meilleur realme du milieu de gamme actuel avec une réduction et 512 Go

Une des caractéristiques les plus surprenantes de ce realme 11 Pro+ est son aspect photographique. Il dispose d’un triple appareil photo arrière avec une stabilisation optique composée d’un capteur Samsung HP3 de 200 MP f/1.69, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Il peut enregistrer en 4K à 60 images par seconde et utiliser un angle de 112 degrés. Sa lentille frontale a un angle de 90 degrés et une résolution de 32 MP grâce à Sony.

En termes de design, ce smartphone de milieu de gamme ressemble plus à un smartphone haut de gamme. Il possède un corps en policarbonate d’une épaisseur de seulement 8,2 mm et pèse 189 grammes. Il est protégé contre les éclaboussures avec la certification IPX4. Actuellement, les offres concernent les couleurs noir et beige.

Son écran occupe 90% de la façade. Le panneau est de type Amoled, avec une diagonale de 6,7″, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il atteint une luminosité maximale de 950 nits, est compatible avec le HDR10+ et a une courbure sur les bords de type Dual Edge pour pouvoir afficher les notifications même si l’appareil est retourné. Et quelque chose d’inhabituel dans le milieu de gamme, il dispose d’un lecteur d’empreintes intégré à l’écran.

Il doit sa puissance au Dimensity 7050, un processeur de 6 nm qui atteint une vitesse d’horloge de 2,6 GHz. Il est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR4X et de 512 Go de stockage interne UFS 3.1 ultra-rapide. Ce matériel est très performant et offre des performances exceptionnelles pouvant dépasser les 530 000 points dans le test de l’Antutu.

Avec une batterie de 5000 mAh et une autonomie de 2 jours, c’est l’un des smartphones realme avec la meilleure batterie sur le marché. De plus, il est capable de charger la batterie avec une puissance de 100 W, en moins de 30 minutes il effectue une charge complète de 0% à 100%. En termes de connectivité, il dispose de la 5G, du NFC, du WiFi 6, du Bluetooth 5.3, de la double SIM et du GPS.

➡️ Voir l’offre realme 11 Pro+ (12/512 Go)

Vaut-il la peine de dépenser 445 euros pour un smartphone de milieu de gamme ? Eh bien, si c’est ce realme, oui, car vous obtenez un téléphone avec un design exquis, une grande puissance, des performances exceptionnelles et une mise à jour vers la dernière version d’Android. Et, en prime, il possède l’un des meilleurs appareils photo de cette gamme de prix, y compris certains smartphones pas cher haut de gamme.

