Chute sonore pour ces écouteurs JBL avec une autonomie de 40h et une annulation de bruit

Maintenant vous pourrez avoir des conversations téléphoniques au milieu d’un bar sans aucun problème.

Les Live Pro 2 TWS sont les écouteurs les plus avancés de JBL en termes d’autonomie et de son portable.

Vous avez besoin de nouveaux écouteurs pour votre travail, pour écouter de la musique ou vous voulez faire un beau cadeau à une personne spéciale ? JBL est une marque qui est présente depuis de nombreuses années dans l’industrie du son à la fois professionnelle et grand public, ils ont un son caractéristique et une grande variété de modèles à vendre. Aujourd’hui je vous présente les JBL Live Pro 2 TWS à seulement 82 euros sur Amazon et MediaMarkt (ancien prix : 149,99 euros).

Parmi les meilleurs écouteurs sans fil, JBL propose plusieurs modèles, et ceux-ci connaissent aujourd’hui une baisse de prix considérable et difficile à refuser. Sur Amazon, le meilleur prix concerne le modèle de couleur noire, et chez MediaMarkt vous pouvez choisir entre les couleurs noire, rose et argent.

Obtenez une excellente alternative aux haut de gamme audio pour seulement 82 euros

Lorsque nous recherchons de nouveaux écouteurs sans fil, nous nous intéressons généralement à 3 aspects qui nous permettront de choisir un modèle plutôt qu’un autre. Ils doivent avoir une batterie très durable, un son qui ne se déforme pas à haut volume et être confortables à utiliser pendant des heures sans ressentir de douleurs aux oreilles ou aux oreilles.

Ces JBL Live Pro 2 TWS intègrent une grande batterie dans les écouteurs et le boîtier de charge, ce qui nous permet d’obtenir une autonomie maximale de 40 heures. Avec une seule charge, les écouteurs nous offriront 10 heures de lecture continue. Ils se rechargent complètement en 2 heures et le boîtier prend également en charge la charge sans fil.

En termes de qualité sonore, ces écouteurs JBL se situent au niveau des AirPods Pro d’Apple, bien qu’ils penchent davantage vers les Beats Fit Pro en raison de leur excellent contrôle des basses. Ils intègrent des transducteurs de 11 mm capables de se déplacer à des fréquences allant jusqu’à 20 000 Hz. Ils sont compatibles avec les codecs les plus avancés, mais sont plus destinés à la musique et aux appels qu’au cinéma et aux séries.

Ils disposent de 6 microphones intégrés, répartis entre les deux écouteurs. Ceux-ci nous permettront de capturer notre voix de manière claire lors des appels, tout en filtrant les bruits externes gênants qui interfèrent avec l’appel. Nous avons également un mode Transparence pour pouvoir entendre notre environnement lorsque nous en avons besoin.

La réduction du bruit est adaptative, vous n’avez rien à toucher, en fonction du bruit ambiant, les JBL Live Pro 2 TWS s’occuperont du reste pour vous isoler. Vous pouvez l’activer et le désactiver à l’aide des commandes tactiles disponibles sur les deux écouteurs.

Enfin, n’oublions pas le confort. Ce sont des écouteurs de type tige qui s’adaptent très bien à tous les types d’oreilles. Ils ne pèsent que 4,8 grammes par écouteur, vous ne les remarquerez parfois même pas après un certain temps avec eux. Pour s’adapter à votre oreille, ils sont livrés avec 3 paires de embouts de différentes tailles.

