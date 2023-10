Dernières heures : ces 5 gadgets n’avaient jamais été aussi peu cher

Le temps de fête d’AliExpress Store se termine : il vous reste moins de 12 heures !

Si vous lisez ceci, sachez que vous avez moins de 12 heures pour profiter des derniers feux d’artifice de temps de fête, l’une des dernières campagnes d’AliExpress avant l’arrivée du grand mois des offres. Jusqu’à 9 heures du matin jeudi, vous avez encore le temps de vous procurer des centaines de produits technologiques à prix cassés, une occasion en or d’acheter le Pixel 6a pour 264 euros ou une tablette Android de marque pour seulement 100 euros.

Ces super offres garantissent le prix le plus bas des 30 derniers jours, donc si vous pariez sur elles, vous ferez une affaire en or. De plus, les offres que nous avons sélectionnées, au total 5, proviennent toutes d’AliExpress Store, vous bénéficierez donc d’une livraison depuis la France en 5 jours ou moins, de retours gratuits et d’une garantie de 3 ans, des extras qui s’ajoutent au super prix que nous offre cette promotion.

5 des meilleures affaires d’AliExpress

Xiaomi Smart Band 7. Nous l’avons déjà dit dans l’analyse de la Xiaomi Smart Band 7, ce bracelet intelligent est l’un des meilleurs que vous puissiez acheter aujourd’hui, surtout si vous le trouvez à un bon prix, comme il est actuellement sur AliExpress, où il est proposé à seulement 30 euros dans sa version globale. Il est livré avec 120 modes sportifs, une autonomie de deux semaines, une résistance totale à l’eau et un écran AMOLED de 1,62 pouces. Et si vous vous demandez, oui, il mesure absolument tout.

Google Pixel 6a. Une autre affaire sur laquelle nous devons nous arrêter est le Google Pixel 6a à 264 euros, un prix jamais vu pour un téléphone Google. Avec un peu plus d’un an, c’est un milieu de gamme haut de gamme qui se distingue par ses 3 ans de mises à jour Android et par l’inclusion d’un des meilleurs appareils photo de sa catégorie (pour ne pas dire le meilleur). Si vous voulez un téléphone à « 200 et quelques euros », c’est l’option à choisir.

realme Pad (3/32GB). La première incursion de realme dans le monde des tablettes est en chute libre à 107 euros, soit presque 50% de réduction sur son prix initial. Il s’agit d’une tablette de 10,4 pouces au design fin et épuré qui sera votre meilleure amie sur le canapé et le lit. De plus, elle est compatible avec les cartes microSD et est livrée avec un port USB-C, quatre haut-parleurs et une prise casque.

Redmi Buds 4 Active. Pour seulement 10 euros, les Redmi Buds 4 Active sont une excellente affaire. Ces écouteurs lancés en 2023 vous permettront d’écouter de la musique sans fil pendant des heures avec en prime le Bluetooth 5.3, la réduction de bruit lors des appels, les commandes tactiles, la charge rapide et la compatibilité avec la fonctionnalité Google Fast Pair. Jetez un bon coup d’œil à toutes ses caractéristiques car elles valent vraiment le coup.

OnePlus 10T. Nous gardons pour la fin les près de 400 euros de réduction sur le OnePlus 10T, un véritable haut de gamme qui est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le Snapdragon 8+ Gen 1, une charge rapide de 150 W, un écran de 120 Hz et un appareil photo triple de 50 mégapixels. Inutile de dire qu’il est également doté de toute la fluidité d’OxygenOS, l’une des interfaces de personnalisation les plus rapides d’Android.

