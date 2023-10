Programme X Non-Bot pour tester la facturation de 1 $ par an aux nouveaux utilisateurs

X (anciennement Twitter) a annoncé sa dernière méthode d’abonnement, facturant aux nouveaux utilisateurs 1 $ par an. Cette dernière méthode d’abonnement fait partie d’un nouveau programme X Not-A-Bot sur la plateforme. Une fois que ce test sera pleinement effectif, les nouveaux utilisateurs devront payer 1 $ par an pour « publier et interagir avec d’autres publications ».

Le programme va bientôt être lancé aux Philippines et en Nouvelle-Zélande aujourd’hui. Mais au fil du temps, le programme X Not-A-Bot sera déployé dans d’autres régions. Les utilisateurs existants de X ne seront pas affectés par ce test d’abonnement. Mais si vous devez ouvrir un nouveau compte dans les régions où le programme va être lancé, vous devrez payer 1 $ par an pour publier et interagir avec les publications.

Comment fonctionnera le programme X Not-A-Bot

La création d’un nouveau compte X nécessitera d’abord une vérification téléphonique. Une fois que les nouveaux utilisateurs auront terminé la vérification téléphonique, la plateforme leur demandera un paiement. Ce paiement, faisant partie du programme Not-A-Bot, est de 1 $ par an. Cela signifie que les nouveaux utilisateurs de X devront payer des frais récurrents de 1 $ par an. Sinon, ils n’auront pas accès aux fonctionnalités d’interaction appropriées sur la plateforme.

De plus, si les nouveaux utilisateurs de X ne parviennent pas à payer les frais de 1 $ après un an, ils retourneront en mode fonctionnalité limitée. Les nouveaux utilisateurs de X qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas payer les frais annuels de 1 $ Not-A-Bot pourront uniquement consulter les publications, regarder des vidéos et suivre des comptes. Ils ne pourront pas publier de contenu, répondre, aimer des publications, signaler, citer ou mettre en signet d’autres comptes.

L’activité excessive des bots a été un cri de ralliement constant pour la plateforme avant son acquisition par Elon Musk en octobre de l’année dernière. Avant l’acquisition, Elon Musk a affirmé que Twitter avait sous-estimé ces chiffres. Mais avec ce nouveau niveau d’abonnement, X pourra peut-être enfin réduire les activités des bots sur l’ensemble de la plateforme.