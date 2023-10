Ces curieux dispositifs transformeront votre maison en une maison intelligente pour seulement 10 euros.

Vous n’avez pas besoin de dépenser une somme énorme pour rendre votre maison intelligente. Cette offre est la clé.

Un salon avec les prises intelligentes TAPO.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir un pack avec 2 prises intelligentes Tapo P100 pour seulement 20 euros. 10 euros l’unité. Nous parlons d’appareils avec lesquels vous pourrez construire une maison intelligente, de petits appareils qui donneront vie à n’importe quel appareil électroménager obsolète. Il n’y aura pas de retour en arrière.

Si vous êtes membre Amazon Prime, vous les recevrez rapidement, vous n’aurez pas non plus à payer les frais de livraison. La vie vous les a mis à portée de main, vous n’avez pas besoin de dépenser plus de 20 euros pour commencer à contrôler correctement les appareils de votre maison, avec quelques touches sur l’écran ou la voix. Ça sonne bien, n’est-ce pas?

TP-Link Tapo P100 (Pack de 2)

Un avant et un après dans votre maison

Plus besoin de vous casser la tête, nos héros fonctionnent presque comme n’importe quelle autre prise. Il vous suffit de les brancher et d’appuyer sur le bouton d’allumage pour qu’ils commencent à fonctionner. À partir de l’application Tapo, vous pourrez les associer et leur donner accès à votre réseau WiFi, c’est la prochaine étape.

Lorsque tout est prêt, vous non seulement vous pouvez allumer et éteindre des appareils en touchant l’écran, mais vous pouvez aussi les programmer pour qu’ils le fassent automatiquement à des heures spécifiques. C’est un plaisir, j’ai configuré les lumières pour qu’elles s’allument automatiquement à 21h00 le soir.

Mais n’oubliez pas, la meilleure façon d’en tirer le meilleur parti est d’avoir un haut-parleur intelligent comme le Echo Dot 5, que nous avons eu la chance de tester dans sa version avec horloge. Alexa sera l’intermédiaire, vous pourrez contrôler vos appareils à l’aide de la voix. « Alexa, allume la petite lampe du salon. » « Alexa, éteins le chauffe-eau. »

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il suffit d’une seule de ces prises magiques pour changer la vie de n’importe quel appareil obsolète. Construire une maison intelligente est beaucoup plus simple et moins cher qu’il n’y paraît, vous avez juste besoin d’un bon haut-parleur intelligent et de l’aide de dispositifs comme ceux-ci. Vous y réfléchissez vraiment?

