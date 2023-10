Ce Nothing Phone (1) coûte maintenant moins de 400 euros grâce à cette offre d’Amazon

Le Nothing Phone (1) avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage bénéficie désormais d’une bonne réduction sur Amazon.

Ce Nothing Phone (1) bénéficie d’une importante réduction sur Amazon

Si vous êtes en ce moment à la recherche d’un nouveau smartphone, cet article vous intéressera certainement beaucoup, car nous vous apportons une nouvelle offre d’Amazon qui nous permet d’obtenir l’un des téléphones les plus attrayants et de grande qualité du marché à un prix beaucoup plus abordable que d’habitude. Nous parlons du Nothing Phone (1), qui malgré la présence de son successeur sur le marché, améliorant pratiquement tous les aspects du terminal original de la marque, reste une excellente alternative et encore plus si maintenant, son prix n’atteint pas les 400 euros.

Habituellement, le Nothing Phone (1) se trouve à un prix de 429 euros sur son site officiel, bien que récemment, ce téléphone pouvait être trouvé sur Amazon à un prix de 499 euros. Dans tous les cas, l’appareil de Nothing bénéficie d’une très bonne réduction sur Amazon, offrant 24% de réduction, soit une réduction de 120 euros. Eh bien, si l’on considère le prix recommandé où il se trouve dans son store officiel, la réduction est de 50 euros, ce qui est moins surprenant, mais reste très bien. Quoi qu’il en soit, vous pouvez obtenir le Nothing Phone (1) à un prix de 379 euros sur Amazon grâce à cette offre.

Ce Nothing Phone coûte moins de 400 euros sur Amazon grâce à cette réduction

Évidemment, ce terminal est disponible en 3 modèles et dans ce cas, nous parlons de celui avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui bénéficie d’une évaluation générale de 4,5 étoiles sur Amazon, ce qui nous indique que la plupart de ses acheteurs sont plus que satisfaits de leur achat. De plus, rappelez-vous que si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison gratuite et rapide, le recevant dès demain si vous l’achetez aujourd’hui même.

Le Nothing Phone (1), comme nous l’avons dit, est un smartphone très attrayant par son design, surtout par sa partie arrière transparente, qui nous montre ce que fait son interface Glyph. Bien sûr, son système d’exploitation est Android, mais il présente une couche de personnalisation propre et très minimaliste, ce qui donne un certain charme à ce terminal. Sans aucun doute, c’est toujours l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme actuellement sur le marché, et plus encore si l’on considère que le Phone (2) est déjà un smartphone haut de gamme en essence.

Celui-ci dispose d’un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, comme nous l’avons déjà mentionné. Avec ses caractéristiques, vous pouvez profiter de la meilleure expérience possible en utilisant vos applications et jeux mobiles préférés. En ce qui concerne sa batterie, nous avons une batterie de 4 500 mAh. De plus, il comporte également deux caméras de 50 mégapixels à l’arrière, tandis que la caméra frontale est de 16 mégapixels et est intégrée à l’écran. Son aspect sonore est également très intéressant, car il est équipé de deux haut-parleurs stéréo de très bonne qualité.

Le Phone (1) de Nothing dispose d’un lecteur d’empreintes digitales, du NFC, du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6, en plus d’utiliser Android 12 comme système d’exploitation, bien qu’il puisse être mis à jour vers Android 13 (Nothing OS 2.0) et recevra plus tard Android 14. Tout cela étant dit, rappelez-vous que le Nothing Phone (1) peut être à vous maintenant pour 379 euros sur Amazon grâce à cette réduction plus qu’intéressante.

