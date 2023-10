Taylor Swift: La tournée des ères. Date et plateforme de streaming sur laquelle son documentaire arrivera

Découvrez quand vous pourrez voir le nouveau documentaire de Taylor Swift sur votre télévision.

Les « eras » de Taylor Swift ont maintenant leur propre documentaire

L’un des meilleurs documentaires arrive dans les cinémas. Taylor Swift est très aimée, c’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’elle ait une énorme audience pour son dernier concert documentaire en salle. Il est devenu un grand événement pour tous les fans de la chanteuse. Ainsi, nous allons vous dire quand on pense qu’il pourrait arriver sur les plateformes de streaming et laquelle de ces plateformes a été choisie pour cela.

De quoi parle Taylor Swift: The Eras Tour

Taylor Swift est la chanteuse la plus populaire aux États-Unis en termes de fans et de ventes. Ainsi, elle fait un carton partout où elle va, mais cela n’a pas toujours été le cas. Swift a eu beaucoup de problèmes dans le passé, au point de tomber dans l’oubli le plus total, mais elle a été capable de renaître de ses cendres et de redevenir l’une des grandes chanteuses pop des États-Unis.

Après la sortie de The Eras Tour, la dernière méga-tournée de l’Américaine, ils ont décidé de la filmer et de nous montrer le spectacle gigantesque que représente cet événement. C’est pourquoi ce film parle précisément de l’un de ses concerts.

Date de sortie et plateforme sur laquelle le documentaire sera diffusé

La date est généralement facile à deviner, car habituellement les films et documentaires arrivent sur le petit écran entre 45 et 90 jours après leur sortie en salle ou à la fin de leur parcours en salle. Dans ce cas, tout indique que ce ne sera pas une exception et nous pourrons le voir à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.

Pour ce qui est de la plateforme de streaming sur laquelle il pourrait arriver, nous avons plusieurs options, bien que ce ne soient que des spéculations. Habituellement, les œuvres de Taylor Swift sont diffusées sur les catalogues de Disney+ ou de Netflix, qui sont ceux qui ont généralement les droits de diffusion dans notre pays. C’est pourquoi il est possible qu’elle arrive sur l’une de ces plateformes de manière plus ou moins sûre.

Cependant, cette fois-ci, le film de Swift est produit exclusivement pour AMC et ses cinémas. Pour cette raison, et compte tenu du fait que AMC a un contrat pour diffuser AMC+ via Amazon Prime Video, il est fort probable que nous puissions trouver le documentaire tôt ou tard sur cette plateforme.