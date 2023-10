HyperOS sera « la plus grande mise à jour depuis MIUI 12 » selon ce spécialiste en Xiaomi

Selon un tipster spécialiste de Xiaomi, nous pourrions être confrontés à la mise à jour la plus importante de la peau des Chinois depuis un certain temps.

HyperOS est la nouvelle couche de personnalisation de Xiaomi pour remplacer MIUI.

Juste hier, il a été confirmé qu’il n’y aura plus de MIUI avec les Xiaomi 14 et nous accueillons HyperOS, la nouvelle couche de personnalisation du fabricant chinois qui sera exécutée sur Android sur ses nouveaux terminaux haut de gamme. On s’attend également à ce que ces téléphones marquent un tournant pour Xiaomi.

Et pourtant, selon le tipster spécialisé de Xiaomi Kacper Skrzypek, ce sera la plus grande mise à jour depuis longtemps que nous avons vue pour le logiciel de Xiaomi. Du moins, c’est ce que nous rapporte Android Headlines. Ce serait là pour répondre à l’idée de renouveler complètement MIUI des Chinois.

Hyper OS : ce que l’on sait jusqu’à présent

Skrzypek a laissé entendre dans X que dans HyperOS, nous trouverons un éditeur d’écran de verrouillage similaire à celui d’iOS. Cela signifie que cette page pourra être davantage personnalisée, mais sinon, il n’a pas approfondi davantage cet aspect. Ce qui est intéressant, c’est que MIUI n’est pas complètement parti, du moins à l’interne. Parmi les employés de Xiaomi, on appelle HyperOS « MIUI 15« .

Il reste à voir à quoi ressemblera HyperOS. Il est vrai que les premières captures d’écran divulguées rappellent beaucoup leur prédécesseur, mais il y a encore de la marge d’amélioration. Étant donné l’animosité de nombreux utilisateurs envers MIUI, il est possible que cela doive changer.

Il convient de rappeler qu’avec MIUI 14, une longue liste de changements et de nouveautés a déjà été introduite, mais Skrzypek dit que celle de HyperOS sera encore plus longue et impressionnante. Il reste encore beaucoup à corriger et à affiner de l’ancien MIUI pour voir si HyperOS est vraiment à la hauteur.

Le changement de nom pourrait être la façon dont Xiaomi commence à le faire, car l’aspect visuellement écrasant et disproportionné de MIUI actuellement pourrait changer considérablement s’il est simplifié et si HyperOS adopte un aspect plus minimaliste. Nous verrons ce que Xiaomi nous dit lors de la présentation de ses prochains appareils.