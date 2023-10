Vous pouvez maintenant choisir en quelle couleur vous allez acheter votre nouveau Samsung Galaxy S24

Les couleurs des nouveaux Samsung Galaxy S24 ont été révélées: découvrez en détail à quoi ressembleront ces teintes.

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 seront disponibles en quatre couleurs: trois d’entre elles sont attendues et une est une surprise.

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 n’ont pas encore été présentés, mais grâce aux fuites, de nombreux détails ont été révélés à leur sujet. Au cours des dernières semaines, nous avons pu découvrir à la fois le design des appareils et certaines de leurs principales caractéristiques avec lesquelles ils arriveront sur le marché.

Aujourd’hui, nous avons pu découvrir en détail les couleurs avec lesquelles ils seront commercialisés, du moins selon les fuites à ce sujet. Bien sûr, ces données ne sont pas officielles et il faut donc être prudent lorsque l’on les considère comme fiables, car tout peut changer une fois qu’elles seront officiellement lancées.

Voici les couleurs du Samsung Galaxy S24

La fuite provient de SAMMOBILE, un média spécialisé dans les appareils et tout ce qui concerne Samsung, étant l’une des sources les plus consultées pour connaître les nouveautés de cette entreprise. Ce que nous avons pu apprendre, c’est que les nouveaux Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra seront disponibles en quatre couleurs.

Ces couleurs pour la nouvelle famille Galaxy S24 de Samsung seront communes à tous les modèles. Il s’agit d’un mouvement étrange car Samsung fait généralement en sorte que certaines couleurs soient exclusives à certains modèles, comme le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Les couleurs des nouveaux Samsung Galaxy S24 sont: noir, gris, violet et jaune. Cette dernière couleur est la plus frappante, car il y a plusieurs générations de Samsung Galaxy S où le jaune n’est pas inclus parmi les choix de couleurs. En réalité, le dernier était le Samsung Galaxy S10e.

Il est prévu que dans les semaines à venir, des détails sur les nouveaux Samsung Galaxy S24 commencent à circuler, de sorte qu’il n’y ait pas de surprises au moment de leur lancement. Malheureusement, il faut toujours considérer les rumeurs pour ce qu’elles sont, donc tant que les appareils ne sont pas présentés, rien n’est écrit.