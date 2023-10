Les prochains montres Wear OS utiliseront des processeurs Qualcomm basés sur RISC-V

Google et Qualcomm collaborent pour développer l’architecture RISC-V qui donnera vie à leurs montres intelligentes.

Google souhaite que ses prochaines montres intelligentes soient équipées de processeurs Qualcomm avec la technologie RISC-V. Le mouvement de l’entreprise de Mountain View n’est pas surprenant, en janvier de cette année 2023, elle a annoncé qu’Android serait compatible avec cette nouvelle architecture. Maintenant, c’est à Qualcomm de confirmer ce mouvement.

Qualcomm et Google collaborent pour créer des processeurs RISC-V. Cette architecture libre et ouverte peut être utilisée sans avoir à payer de redevances. Jusqu’à présent, elle était en arrière-plan, mais depuis la confirmation de Google et maintenant celle de Qualcomm, la situation a radicalement changé pour cette architecture.

Quels avantages la plate-forme de Qualcomm aura-t-elle pour les montres Wear OS ?

La plate-forme de Qualcomm pour les montres Wear OS sera la première à utiliser l’architecture RISC-V sur le marché des appareils portables. Selon Qualcomm, cette plate-forme offrira des performances supérieures, une plus grande autonomie de la batterie et une meilleure connectivité que les solutions actuelles basées sur ARM.

De plus, étant basée sur RISC-V, la plate-forme de Qualcomm permettra aux fabricants de montres intelligentes de personnaliser et d’optimiser leurs produits selon leurs besoins et leurs préférences, ainsi que d’accéder à un écosystème logiciel plus vaste et diversifié. Les avantages sont énormes sur le plan théorique, mais ils devront être mis en pratique.

L’annonce de Qualcomm et de Google constitue une étape importante pour la promotion et l’adoption de l’architecture RISC-V dans le domaine des appareils mobiles. Il s’agit d’un défi direct à l’hégémonie d’ARM, qui a jusqu’à présent été l’architecture prédominante dans ce secteur.

De plus, cette annonce reflète l’intérêt croissant pour les solutions open source dans le monde de la technologie, qui offrent plus de flexibilité, de transparence et d’opportunités d’innovation que les solutions propriétaires. RISC-V s’ajoute ainsi à d’autres initiatives comme Linux ou Android qui ont démontré le potentiel et la valeur du logiciel libre.

Qualcomm is building a next-generation @Snapdragon wearable platform on RISC-V architecture for use with @WearOSbyGoogle. This new platform will help reduce time to market for OEMs when launching smartwatches with advanced features like custom cores, low power, and higher… pic.twitter.com/hrnFBWwDEE — Qualcomm (@Qualcomm) Octobre 17, 2023

Cette plate-forme, qui devrait être prête début 2024, sera compatible avec le système d’exploitation Wear OS de Google. Il faudra attendre pour savoir quelles seront les premières montres intelligentes à adopter cette nouvelle architecture, bien que ce soit peut-être les montres Pixel.

En résumé, les prochaines montres Wear OS seront équipées de processeurs Qualcomm basés sur RISC-V, ce qui entraînera une amélioration significative de leur fonctionnement et une plus grande diversité sur le marché des appareils portables. En attendant, l’expression de Google reste la montre Pixel 2 que nous avons déjà analysée.