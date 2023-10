Samsung met à jour l’un de ses mobiles les plus populaires des dernières années, par surprise

Malgré la fin de son support en début d’année, le Samsung Galaxy S10 reçoit la mise à jour Android de septembre.

Le Samsung Galaxy S10 est mis à jour avec le patch de sécurité de septembre 2023

Si Samsung concentre ses efforts sur le déploiement du dernier patch de sécurité Android sur ses meilleurs terminaux, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, le géant coréen ne néglige pas pour autant les mobiles premium qui sont sur le marché depuis plusieurs années et continue de les mettre à jour avec d’anciens correctifs de sécurité.

La preuve en est que, comme le confirme SamMobile, Samsung a commencé à déployer, surprise, la mise à jour Android de septembre sur sa gamme haut de gamme datant de 4 ans, le Samsung Galaxy S10.

Les Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e reçoivent la mise à jour Android de septembre

Alors que la série Galaxy S10 a été privée de mises à jour Android et de sécurité en début d’année, le fabricant coréen a décidé de lancer, surprise, la mise à jour Android de septembre sur les Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e du réseau Telcel au Mexique.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est en cours de déploiement sur les Galaxy S10 du Mexique avec une version de firmware se terminant par HWI1 et inclut le patch de sécurité de septembre 2023, qui résout un total de 62 problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité. Parmi eux, 9 ont été qualifiés de « critiques », 19 sont considérés comme ayant une « importance élevée » et les autres ont été classés comme « modérés » ou « faibles ».

De plus, comme d’habitude, ce patch de sécurité corrigera quelques erreurs générales constatées dans l’interface utilisateur et améliorera les performances et la stabilité des appareils.

Il est prévu que cette mise à jour se déploie sur les modèles du reste du monde au cours des prochaines semaines et une fois qu’elle sera disponible à l’échelle mondiale, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy S10 en accédant au menu Paramètres de votre smartphone, en entrant dans la section Mise à jour logicielle et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.