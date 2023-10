Apple accélère le développement de son premier iPad pliable : il pourrait arriver plus tôt que prévu

Le premier iPad pliable pourrait être présenté d’ici la fin de l’année 2024, selon les dernières indications.

De nouvelles indications provenant de sources proches d’Apple suggèrent que le premier iPad avec un écran pliable pourrait être prêt bien plus tôt que nous ne l’imaginions. Apparemment, la société aurait accéléré les travaux liés à ce produit, qui serait actuellement dans la phase la plus intensive de son développement. L’objectif serait de le présenter d’ici la fin de l’année 2024 si aucun problème ne survient pendant le processus.

Nous avons lu des rumeurs sur le premier iPad pliable depuis plusieurs années déjà, et toutes les indications recueillies ces derniers temps semblaient pointer vers 2024 comme l’année où Apple se lancerait dans le segment des appareils pliables. Maintenant, ces rumeurs prennent plus de force que jamais.

L' »iPad Fold » arriverait à la fin de l’année 2024

Depuis un certain temps, il est possible de savoir que l’idée d’Apple en ce qui concerne les pliables consiste à lancer une tablette avant un smartphone avec un écran pliable, contrairement à ce que la plupart des fabricants d’appareils Android ont fait ces dernières années.

À cet égard, nous savons maintenant que, bien que le processus de conception n’ait pas encore été finalisé pour ce produit, la société a décidé d’accélérer son développement avec l’idée de le lancer à la fin de l’année 2024 ou au début de 2025.

Les sources les plus proches des plans de la société révèlent que la décision de lancer un iPad pliable plutôt qu’un iPhone est due à des raisons stratégiques : étant donné que l’iPad représente un pourcentage beaucoup plus faible des ventes annuelles d’Apple que l’iPhone, dans le cas où la réception par les consommateurs ne serait pas bonne, l’impact ne serait pas aussi désastreux et Apple aurait la capacité de gérer les éventuelles conséquences négatives de manière plus agile.

À cet égard, on sait qu’Apple rencontre quelques problèmes avec deux composants essentiels de ce produit : la charnière du panneau et l’écran. La société serait particulièrement préoccupée par la durabilité du panneau et le « pli » visible au centre de l’écran. C’est pourquoi elle collabore étroitement avec LG et Samsung dans le but de trouver une solution permettant de résoudre ces problèmes avant de passer à la phase de développement suivante.

Pour l’instant, on ne connaît pas beaucoup plus de détails sur le premier appareil pliable d’Apple, mais si la société prévoit toujours de le lancer à la fin de 2024, il est très probable que le rythme des fuites concernant ce modèle d’iPad augmente dans les mois à venir.