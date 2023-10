Grâce à ces deux ajustements de l’appareil photo de MIUI, j’ai réussi à améliorer considérablement les photos avec mon téléphone Xiaomi.

Nous aimons tous pouvoir profiter des meilleures photos possibles avec nos smartphones, mais par défaut, toutes les applications ne sont pas livrées avec les paramètres corrects pour y parvenir. C’est précisément le cas de l’application appareil photo MIUI, un outil que nous devons configurer nous-mêmes pour obtenir le meilleur résultat possible lors de nos prises de vue.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous expliquer comment accéder à cette configuration et comment l’ajuster de la manière la plus optimale afin que les photos de votre Xiaomi aient la meilleure qualité possible que nous pouvons exiger d’elles. Nous vous prévenons tout de suite que ces éléments ne feront pas de miracles, loin de là.

Comment améliorer les photos de votre Xiaomi en modifiant ces deux paramètres simples

Il est important de noter que les deux options que nous allons vous montrer ne sont pas présentes sur tous les modèles de téléphones Xiaomi. En réalité, nous les avons testées sur un POCO F4 et l’une d’elles est absente, mais si vous disposez de dispositifs haut de gamme comme un Xiaomi 13 ou un Xiaomi 12, vous ne devriez pas avoir de problèmes.

Dans ce cas, les paramètres dont nous parlons consistent à augmenter la qualité de l’image au maximum et activer la fonction de capture du mouvement, un réglage spécialement conçu pour que, dans les photos avec beaucoup de mouvement, le sujet soit correctement mis au point.

C’est pourquoi il est assez important de bien configurer chacun d’eux, ce que vous pouvez faire facilement de la manière suivante :