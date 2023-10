Le OPPO Find N3 fuite dans toute sa splendeur, un jour avant sa présentation officielle

Demain, avec le OnePlus Open, l’OPPO Find N3 sera présenté. À un jour de la présentation de l’appareil, il a été dévoilé dans toute sa splendeur,

Image de l’OPPO Find N3

Il semble qu’aujourd’hui sera le jour d’OPPO et OnePlus. Nous vous avons récemment proposé les dernières fuites du OnePlus Open, le premier pliable de la marque, et maintenant toutes les informations concernant l’OPPO Find N3 ont été révélées. Il sera également officiellement présenté demain, le 19 octobre, lors d’un événement commun avec OnePlus.

Le lièvre a été soulevé par le célèbre tipster Evan Blass, l’un des plus fiables, expérimentés et réputés. Selon un post sur X (ancien Twitter) du célèbre fuiteur, nous avons des images promotionnelles très détaillées, les couleurs dans lesquelles il sera disponible, des détails sur l’interface et bien plus encore.

Un pliable encore plus fin que le HONOR Magic V2

Le téléphone succédant à l’OPPO Find N2 aura beaucoup en commun avec le OnePlus Open. En réalité, ils auront tant en commun que les seules différences seront la marque et les couleurs dans lesquelles ce terminal sera disponible. L’OPPO Find N3 sera disponible en noir et doré, le premier recevant une couverture en cuir végétalien et le second une couverture en verre.

Les images révèlent également l’épaisseur du téléphone et son poids: ils mesureront respectivement 9,8 millimètres et 245 grammes. Si son épaisseur est réellement celle qui a été dévoilée, il sera même plus fin que le HONOR Magic V2.

Honnêtement, Evan Blass n’a rien gardé sous le coude, et l’on peut même observer à quoi ressemblera l’interface du téléphone:

Enfin, il vaut la peine de mentionner qu’OPPO elle-même a partagé des échantillons de la manière dont les images capturées par les caméras sont, que vous savez déjà si vous avez lu notre article sur la fuite du OnePlus Open, qu’elles sont équipées de capteurs Sony et de lentilles Hasselblad:

Nous tenons à souligner que cette fuite ne laisse rien à l’imagination concernant ce terminal. Il reste encore à connaître certains détails (comme par exemple le processeur, bien que tout indique qu’il s’agira d’un Snapdragon 8 Gen 2) qui seront révélés demain lors de la présentation officielle.