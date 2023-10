Mettez à jour Android Auto dès que possible : la dernière version résout un bug qui affectait de nombreux utilisateurs

Mettez à jour Android Auto dès que possible : la nouvelle version résout l’un de ses principaux problèmes.

Vous devriez mettre à jour Android Auto dès que possible. La dernière version du système d’info-divertissement de Google pour les véhicules résout l’un de ses plus gros problèmes, il est donc nécessaire que tous les utilisateurs d’Android Auto mettent à jour l’application dès que possible pour éviter les problèmes qui affectent différents appareils.

Le problème qui affectait Android Auto est l’un des plus gênants jamais enregistrés. Jusqu’à présent, tous les problèmes auxquels Android Auto a été confronté ont été faciles à résoudre ou à ignorer, l’un des plus gênants étant celui qui affectait différents appareils et qui provoquait des déconnexions constantes entre le véhicule et le téléphone portable.

La barre de navigation d’Android Auto est le protagoniste de ce problème. Cet élément situé dans la partie inférieure de l’appareil et qui permet, logiquement, de naviguer entre les différentes options ainsi que d’effectuer toutes les opérations au sein d’Android Auto.

L’importance de cette barre de navigation est énorme, c’est pourquoi sa disparition a posé un énorme problème. Oui, cette barre d’Android Auto a décidé de ne pas se trouver à l’endroit où elle devrait être, et bien sûr, les utilisateurs se sont plaints à plusieurs reprises auprès de Google de cette situation.

Google a pris en compte ces plaintes et, heureusement, a décidé d’agir. Comme le rapporte 9To5Google, la solution a déjà été lancée. Il appartient maintenant aux utilisateurs d’installer la nouvelle version qui corrige ce problème une fois pour toutes dans le système d’info-divertissement de Google.

Cependant, la solution à ce problème a entraîné une autre erreur. Ce qui se passe concerne les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Le modèle conventionnel ainsi que celui qui porte le suffixe Pro et qui est déjà passé par notre table d’analyse sont ceux qui rencontrent des problèmes.

Alors que la plupart des utilisateurs ont signalé une amélioration des performances d’Android Auto après la mise à jour vers la nouvelle version, certains ont rencontré des problèmes avec leurs appareils Pixel 8. Apparemment, ces smartphones ont des difficultés à se connecter à la voiture ou à reconnaître les applications compatibles avec Android Auto.

Google est déjà au courant de ce bug et travaille à le résoudre dès que possible. En attendant, les utilisateurs concernés peuvent essayer certaines solutions temporaires, telles que redémarrer leur smartphone, changer de câble USB ou activer le mode développeur dans Android Auto.