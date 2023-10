Xiaomi HyperOS: tout ce que nous savons sur le nouveau système d’exploitation qui remplacera MIUI et arrivera également sur les voitures électriques

Après des mois de fuites et de rumeurs, Xiaomi a officiellement confirmé l’existence de son futur système d’exploitation, ou ce que la marque appelle un système d’exploitation. Il s’agit de HyperOS, qui était censé s’appeler MiOS jusqu’à l’annonce de la marque elle-même par le biais de son PDG Lei Jun sur Twitter. Le système est donc réel, et nous en savons de plus en plus à son sujet.

Par exemple, nous savons que la marque souhaite que les futurs Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro soient les premiers à le lancer. Nous verrons si cela se fera initialement uniquement en Chine avant de s’étendre à d’autres pays ou non, bien que Xiaomi ait également donné des indications à ce sujet. Regardons donc tout ce que nous savons sur HyperOS jusqu’à présent.

Qu’est-ce que HyperOS et comment cela affecte l’avenir de MIUI?

Pendant des mois, il a été dit à tort et à travers que Xiaomi développait un nouveau système d’exploitation basé sur Android. Des comparaisons avec HarmonyOS de Huawei ou FireOS d’Amazon ont rapidement été faites, mais pour l’instant, nous ne pouvons pas confirmer exactement en quoi consiste ce développement. On sait qu’il est basé sur Android AOSP et qu’il aura un rôle important dans l’écosystème des produits Xiaomi. L’écosystème complet, pas seulement celui des téléphones mobiles et des tablettes.

En ce qui concerne l’avenir de MIUI, il existe toujours des doutes à ce sujet. Xiaomi a confirmé que HyperOS remplacera MIUI en interne en Chine, et a sous-entendu que le déploiement serait mondial. Cela se produira au cours de l’année 2024, bien qu’il soit présenté dans quelques semaines, et nous saurons alors tout sur le nouveau système d’exploitation. Donc, MIUI disparaîtra certainement en Chine. Peut-être que cela prendra un peu plus de temps dans le reste du monde.

HyperOS est-il exclusif aux téléphones mobiles?

Xiaomi s’est empressé de confirmer que ce ne sera pas le cas. Son nouveau système d’exploitation est destiné à quelque chose de grand et sera, de par ses mérites, un tournant majeur dans l’histoire de la marque. Xiaomi veut que son système soit transversal et qu’il couvre pratiquement tous ses produits. Quelque chose de similaire à l’idée initiale de Fuchsia de Google. En réalité, similaire au fonctionnement d’Android lui-même.

Si tout se passe comme prévu, HyperOS sera lancé avec les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Autrement dit, il verra le jour en tant que système d’exploitation de deux téléphones mobiles. Mais une fois que cela se sera produit, la feuille de route du déploiement du système d’exploitation le mènera à devenir le noyau de leurs montres connectées, tablettes, appareils domestiques et même de la future Xiaomi Car, la voiture électrique de Xiaomi qui devrait arriver fin 2023.

Construit sur Android AOSP, Xiaomi souhaite apporter HyperOS à l’ensemble de son catalogue de produits. Des téléphones mobiles aux voitures électriques.

Comme le souligne Xiaomi elle-même sur son compte Weibo, le nouveau HyperOS est « centré sur l’humain » et a été créé comme « un système d’exploitation écologique complet pour les personnes, les voitures et les foyers ». Par conséquent, il s’étendra à presque l’ensemble du catalogue de la marque à mesure que son développement et son adaptation seront terminés.

Quand HyperOS sera-t-il présenté?

Malgré son existence officielle, Xiaomi a voulu attendre pour le présenter publiquement comme il se doit. Si les rumeurs sont vraies, car il n’y a pas encore de date précise, il devrait être publié à une date proche de la fin de ce mois d’octobre. Mais, comme nous l’avons dit, il n’y a pas encore de date précise, malgré les rumeurs et les fuites. Il sera lancé, comme nous l’avons également dit, le jour où les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro seront présentés.