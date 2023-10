Ce Xiaomi impressionnant avec 256 Go et le nom de famille ‘Pro Plus’ s’effondre comme jamais auparavant

Il ne reste que quelques heures pour obtenir cette bête de milieu de gamme avec des finitions premium et un grand appareil photo.

Le Redmi Note 12 Pro+ est l’un des meilleurs achats que l’on peut faire actuellement pour moins de 300 euros.

Vous avez un budget d’environ 300 euros et il y a trop d’options pour un nouveau téléphone portable ? Ne vous inquiétez pas, aujourd’hui nous avons une excellente offre qui nous a surpris par son prix bas. En effet, le Redmi Note 12 Pro+ 5G de Xiaomi, le meilleur représentant de la famille Redmi actuellement, est soldé à 499,99 274,99 euros sur AliExpress Store avec le coupon FR45 exclusif et valable jusqu’au 19 octobre au matin. Vous pouvez choisir entre les couleurs noir, blanc et bleu.

Nous parlons d’un terminal Android qui coûtait initialement la coquette somme de 500 euros il y a moins d’un an et qui peut maintenant être à vous pour presque la moitié. C’est l’un des meilleurs choix que vous trouverez pour ce prix dans la gamme moyenne Android actuelle. Il est livré avec Android 13, un excellent processeur, un design premium et un appareil photo de 200 MP de très bonne qualité. Ce même modèle est vendu à 323,99 euros sur Amazon, bien au-dessus de l’offre d’AliExpress France.

Obtenez le meilleur Xiaomi de la gamme moyenne à un prix historique

Une des caractéristiques les plus incroyables de ce Redmi Note 12 Pro+ 5G est son appareil photo. Il comprend une triple caméra arrière composée d’un capteur Samsung de 200 MP f/1.65 avec stabilisateur optique, d’un objectif grand-angle Sony de 8 MP et d’une lentille macro. Cet appareil photo obtient 113 points au test de DxOMark en enregistrement 4K à 60 fps et en prenant des photos de haut niveau. Son objectif frontal de 16 MP est bon pour les portraits.

Un autre aspect saisissant est son design et sa construction. Il dispose d’un corps de 9 mm d’épaisseur en verre et en aluminium avec un poids de 208 grammes et une résistance IP53 à la poussière et à l’eau. Lorsque vous le tenez dans la main, vous ressentez les courbes, le froid du verre et sa qualité premium.

Le devant est occupé presque entièrement par un magnifique écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a une luminosité maximale de 900 nits, est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, est protégé par Gorilla Glass 5 et a une courbure 3D qui le rend beaucoup plus agréable au toucher quotidien.

Sous le capot de ce superbe Redmi Note, on trouve le puissant Dimensity 1080 de 6 nm. C’est un processeur de milieu de gamme qui dépasse les 530 000 points au test Antutu avec aisance. Ses performances sont impressionnantes et, grâce aux 8 Go de RAM LPDDR4X, à la carte graphique ARM Mali-G68 et à ses 256 Go de stockage UFS 2.2, vous obtiendrez des performances spectaculaires.

Une batterie de 5000 mAh vous attend pour une autonomie de 2 jours en toute tranquillité. Sa charge rapide est de 120W, vous aurez la batterie rechargée en un rien de temps. En termes de connectivité, il a tout : 5G, NFC, GPS, Dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2, infrarouges et prise casque. Enfin, le capteur d’empreintes digitales est sur le côté de l’appareil, il est pratique et ne rate jamais.

