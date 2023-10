iOS 17.1 arrivera très bientôt et résoudra l’un des grands problèmes de l’iPhone 15

Apple a publié la mise à jour vers iOS 17.1, qui résout certains des problèmes les plus fréquemment rencontrés dans la série iPhone 15.

La partie arrière de l’iPhone 115 Pro Max en bleu

La mise à jour vers iOS 17.1 est sur le point d’arriver sur les iPhone du monde entier. Ce mardi, la société a publié la version « Release Candidate » qui, sauf surprise, deviendra la version définitive qui sera distribuée aux utilisateurs des modèles compatibles, et petit à petit nous avons découvert les nouveautés qu’elle va introduire. Parmi elles, il y a la solution à l’un des problèmes les plus graves rencontrés dans la série iPhone 15.

Dans la liste des changements de la mise à jour, comme révélé par 9to5Mac, il est mentionné que iOS 17.1 introduit un changement qui résout les problèmes de rétention d’image qui ont affecté un nombre important de modèles de la série iPhone 15.

Ce problème, parfois comparé à l’effet de « burn-in » ou de brûlure, affecte les écrans de type OLED, de sorte que des images statiques restent temporairement visibles sur l’écran de l’appareil, même lorsqu’il est éteint ou affiche un fond uniforme.

iOS 17.1 mettra fin aux problèmes de rétention d’image de la série iPhone 15

Au fil des jours, de plus en plus d’utilisateurs de la série iPhone 15 ont signalé des cas de rétention d’image sur les écrans de leurs iPhone 15. Bien que cela soit un effet courant sur les téléphones avec écran OLED, il n’est pas aussi fréquent qu’il n’apparaisse que quelques semaines après avoir commencé à utiliser l’appareil.

Heureusement, contrairement à l’effet de « brûlure », la rétention d’images disparaît généralement au bout de quelques secondes sans que l’utilisateur n’ait besoin de faire quoi que ce soit.

En tout cas, tout indique qu’iOS 17.1 mettra fin à ce problème. Apple elle-même a confirmé que cette version apporte la solution à un problème qui « peut provoquer la persistance de l’image à l’écran ».

En plus de cela, iOS 17.1 améliore les performances du clavier et introduit de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité d’envoyer des fichiers par AirDrop à d’autres appareils via Internet (ce qui est utile lorsque les deux appareils perdent la connexion via AirDrop car ils ne sont pas assez proches).