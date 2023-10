Il n’y aura pas d’iMac avec processeur M3 avant 2024, selon l’une des sources les plus fiables du monde Apple

Nous devrons attendre plus longtemps pour voir l’iMac de 24 pouces avec processeur M3.

Apple ne lancera pas l’iMac de 24 pouces avant 2024

Apple ne lancera pas un nouvel iMac de 24 pouces avec processeur M3 avant 2024, selon les indications de l’analyste Ming-Chi Kuo. Une prédiction qui s’ajoute à celle de Mark Gurman de Bloomberg, ce qui signifie que nous devrons attendre quelques mois de plus pour voir ce dispositif, qui était l’un des prétendants à être lancé ce mois d’octobre.

Mais il semble que nous ne verrons pas seulement un nouvel iMac de 24 pouces cette année, mais nous ne verrons également aucun nouveau modèle de Mac avec processeur M3 avant 2024, date à laquelle la société à la pomme prévoit de lancer les quatre premiers modèles, plus précisément les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que les MacBook Air de 13 et 15 pouces.

iMac de 24 pouces avec processeur M3 en 2024, iMac de 32 pouces avec écran Mini-LED en 2025

Bien que Ming-Chi Kuo ne mentionne pas quel processeur serait présent à l’intérieur de ce nouvel iMac de 24 pouces, nous savons grâce à Mark Gurman que le processeur M3 serait celui choisi pour équiper ce nouveau Mac de bureau. Un processeur qui est censé être doté d’un GPU à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs, et grâce à son nouveau processus de 3 nanomètres, il offrira des améliorations de performances et d’efficacité.

La première génération de l’iMac avec processeur de la série M a été introduite en avril 2021, donc une mise à jour est encore en attente. Il semble qu’Apple n’ait pas l’intention de sortir une version avec processeur M2, ce qui nous éclaire davantage sur les intentions de la société de Cupertino concernant ce modèle d’iMac.

Par ailleurs, Ming-Chi Kuo estime qu’en 2025, Apple lancera un iMac de 32 pouces avec technologie Mini-LED sur son écran. Bien qu’il ne le mentionne pas clairement, ce nouveau modèle pourrait être catégorisé comme iMac Pro, qui a été lancé en 2017 et abandonné il y a deux ans. Un iMac encore plus puissant qui accompagnera celui de 24 pouces.