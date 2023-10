Si vous recherchez un nouveau téléphone portable, arrêtez: ce Vivo V29 est le plus performant et équilibré du marché cette année.

A ce prix recommandé de 549 euros en France, peu de mobiles pourront rivaliser avec ce que propose le vivo V29 5G.

Le nouveau vivo V29 5G avec son spectaculaire écran AMOLED ‘1B couleurs’.

Il n’est pas encore très connu en France, mais les mobiles du fabricant chinois vivo méritent vraiment le détour, avec une gamme qui va du flagship vivo X90 Pro aux terminaux les plus équilibrés et attrayants du paysage Android actuel.

C’est le cas de ce vivo V29 5G, qui se positionne comme le smartphone le plus capable et équilibré dans la gamme moyenne, avec un prix recommandé de 549 euros et de très bonnes idées non seulement en photographie mobile, où il dispose d’un anneau lumineux pour les portraits, mais également avec une construction haut de gamme et un matériel de haute qualité pour rivaliser dans cette gamme de prix.

Comme il est évident, vivo a voulu souligner cet anneau ‘Aura Light’ comme l’élément le plus distinctif, et c’est parce que la marque chinoise veut que sa gamme moyenne puisse prendre des portraits comme les meilleurs, même dans des conditions d’éclairage déficientes, tout en offrant un aspect attrayant et des performances optimales pour la grande majorité des utilisateurs.

Déjà lors de sa présentation, Santiago Gismera, responsable de Go To Market chez vivo en France, s’est montré très ambitieux avec ce vivo V29 5G qui a tout pour devenir un grand succès :

Le progrès est fermement ancré dans l’ADN de la série V. D’une part, elle se concentre comme aucune autre série de modèles sur l’intégration de ses caractéristiques principales sans compromettre ses performances ; d’autre part, la série V surprend toujours avec un grand design et des innovations pionnières dans l’industrie. Par conséquent, le nouveau V29 5G est doté de Aura Light, un nouvel outil photographique qui place les utilisateurs au centre de l’attention, afin qu’ils puissent s’exprimer sans conditions.

vivo V29 5G, options disponibles et où acheter

Pour moi, ce vivo V29 5G est le téléphone de référence dans la gamme du fabricant, car bien que les projecteurs et l’attention soient portés sur la gamme haut de gamme, c’est ce téléphone qui offre le plus de possibilités et de fonctionnalités pour chaque euro investi.

Il est disponible en France dans une configuration mémoire très appropriée, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, et peut être acheté dans deux finitions très attrayantes, Peak Blue et Noble Black, toutes deux en verre au toucher velouté et offrant une sensation très haut de gamme.

Vous pouvez les acheter directement sur Amazon, pour lesquels nous vous laisserons des liens, mais ils sont également disponibles chez certains des plus importants détaillants tels que MediaMarkt, Worten ou FNAC, où vous pourrez également les toucher dans leurs stores physiques.

Un design et des finitions haut de gamme dans la gamme moyenne Android

Sans aucun doute, ce vivo V29 5G est un mobile qui fait impression dès le premier regard, mais qui conquiert également lorsque vous le tenez en main. Son toucher est robuste mais doux, grâce à ce traitement en verre à l’arrière qui lui confère une sensation incroyablement veloutée.

Il est difficile de trouver des mobiles aussi bien construits dans cette gamme de prix, avec des matériaux de haute qualité et des techniques novatrices tant dans la version noire, qui présente une gravure photographique à l’échelle nanométrique, que dans le modèle Peak Blue, qui s’inspire de la haute montagne et d’un motif de reflets créé avec des particules magnétiques en 3D qui créent des jeux de lumière et d’ombre en fonction de l’incidence de la lumière.

C’est un téléphone spectaculaire, qui ne déçoit pas non plus à l’avant avec son verre courbé qui améliore la sensation en main et protège un grand écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 1.5K (2 800 x 1 260 pixels jusqu’à 452 pixels par pouce) offrant 1,070 milliard de couleurs et une gamme DCI-P3 à 100 %, ainsi qu’une protection oculaire signée SGS avec les certifications SGS de faible luminosité bleue, SGS de faible scintillement et SGS de faible traînée, ainsi que la compatibilité avec le contenu HDR10.

Il bénéficie bien sûr d’une certification IP68 qui garantit sa durabilité face aux liquides et à la poussière, et peut même être immergé jusqu’à 1,5 mètre pendant un maximum de 30 minutes.

Des performances optimales sans atteindre des prix exorbitants

Dans un exercice de mesure et d’optimisation superlatives, les ingénieurs de vivo ont opté pour une plateforme matérielle qui offre plus qu’elle n’en a l’air, à commencer par une puce Qualcomm Snapdragon 778G avec modem 5G et GPU Adreno 642L, accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage non extensible mais plus que suffisant.

Il dispose d’une connectivité double SIM active et prend en charge les eSIM virtuelles, ainsi que la 5G, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.2 LE, l’aGPS avec GLONASS, BDS et Galileo, le NFC pour les paiements mobiles et un connecteur USB de type-C qui centralisera la charge et la synchronisation des données.

En réalité, c’est dans cette charge à haute vitesse que réside un autre point fort, car la batterie de 4 600 mAh peut être rechargée en quelques minutes à une puissance allant jusqu’à 80 watts avec FlashCharge. vivo promet une charge de 0 à 50 % en 17 minutes, rien de moins…

Avec un vivo V29 5G de haut niveau en termes de matériel et de performances, vous ne manquerez de rien, à commencer par un écran de qualité qui cache une plateforme électronique très performante.

Il disposera d’une fonction de mémoire RAM étendue, d’un audio stéréo sans port pour casque et d’un lecteur d’empreintes digitales optique intégré sous l’écran.

De plus, l’appareil est équipé d’un système de refroidissement de grande taille VC Bionic qui maintiendra le tout à la bonne température, évitant ainsi la surchauffe et maintenant le dispositif à pleine performance pendant plus longtemps, même lors de l’utilisation de jeux très gourmands en ressources.

La photographie au-dessus de la moyenne avec l’Aura Light en vedette

Vous ne pourrez pas prendre de meilleurs portraits avec un mobile Android dans la gamme moyenne que avec ce vivo V29 5G, et c’est parce que ce terminal a été conçu pour offrir la photographie la plus polyvalente et performante de cette gamme de prix, dépassant largement le niveau de tous ses concurrents.

En réalité, il convient de souligner comme vivo le fait que cette lumière Aura Light n’est pas seulement un flash LED, mais plutôt un anneau lumineux de 15,6 millimètres de diamètre capable d’éclairer nos portraits dans des conditions de très faible luminosité, générant également un effet d’éclairage uniforme en 3D sans ombres. En effet, la zone d’émission de lumière est neuf fois plus grande que celle d’un flash LED standard, de sorte que la photographie nocturne de ce terminal est hors pair pour un smartphone à 549 euros.

Il y a beaucoup à dire en termes de photographie pour un smartphone à 549 euros, qui sans aucun doute produit des résultats supérieurs à son prix dans presque toutes les conditions et sans avoir besoin de connaissances avancées.

En ce qui concerne le matériel proprement dit, le vivo V29 5G dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisateur OIS ultra-sensible, ainsi que d’un autre capteur de 8 mégapixels avec objectif ultra grand-angle, complété par une lentille monochrome utilisée pour un meilleur traitement des images. À l’avant, nous aurons également une caméra de 50 mégapixels, amplement suffisante pour les selfies ou les réunions et les appels vidéo.

vivo ajoute à son équipe photographique une fonctionnalité d’ajustement intelligent de la température des couleurs qui adaptera le système à différents environnements et conditions, afin de toujours prendre la meilleure photo de chaque scène, sans que l’utilisateur n’ait à intervenir ni à avoir de connaissances avancées.

Il a toujours été l’idée de vivo de permettre à l’utilisateur moyen de profiter de la meilleure technologie, donc l’IA aidera ici à ce que les résultats photographiques soient idéaux en tout temps, allant même jusqu’à parler de photographies de studio avec un téléphone de milieu de gamme et plus abordable. En réalité, de nombreuses options avancées de logiciel seront intégrées dans le gestionnaire de photos, telles que Super Group Video, Video Ultra Stable et Vlog Movie Creator, ainsi que des modes spécifiques pour la prise de vue nocturne, l’astrophotographie, la nourriture ou un mode Super Moon.

Ce vivo V29 5G est sans aucun doute l’une des options à recommander et à prendre en compte lors du choix d’un nouveau téléphone, donc si vous recherchez un smartphone offrant des performances très adaptées à un prix abordable, vous ne trouverez probablement rien de mieux dans tout le catalogue Android.

Gardez cela à l’esprit lors de la prise de décision, car vivo fait du très bon travail et dans ce cas, les finitions et les performances du vivo V29 5G vont certainement vous impressionner sans aucun doute… C’est un téléphone incroyable !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.