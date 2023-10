Chute historique pour les OnePlus Buds Pro 2 avec 39h de batterie, audio spatial et annulation du bruit

Si vous recherchez un son de haute qualité et une autonomie indiscutable, ces écouteurs sont votre prochain achat.

Ces écouteurs OnePlus font partie des meilleurs de la marque et du marché des écouteurs sans fil.

Vous voulez acheter des écouteurs sans fil de haut niveau à un prix beaucoup plus bas ? Aujourd’hui est votre jour de chance car nous avons trouvé les OnePlus Buds Pro 2 pour seulement 179 96 euros sur AliExpress Store grâce au code FR13. C’est le prix le plus bas sur Internet, car d’autres stores le vendent à 168 euros sur Amazon, 159 euros sur MediaMarkt ou 125 euros sur le site officiel. Dans l’offre d’AliExpress, vous pouvez choisir entre les modèles de couleur noire et verte.

Ils font partie des meilleurs écouteurs du marché actuel de ce type, au même niveau que les AirPods Pro d’Apple. Cette offre ne sera disponible que jusqu’au 19 octobre à 9 heures du matin (heure française). Offrez-vous l’un des meilleurs sons, une excellente annulation du bruit, une impressionnante autonomie et un design révolutionnaire.

Obtenez les meilleurs écouteurs OnePlus à 90 euros de moins

Ce qui attire le plus l’attention sur le papier, et plus tard dans la pratique, c’est sa construction interne. Ces écouteurs ont un double driver à l’intérieur composé d’un de 11 mm et d’un autre de 6 mm séparés, ce qui offre des basses très puissantes et profondes, ainsi que des aigus cristallins. Les diaphragmes sont en polymère de cristal liquide qui améliore les tons de la musique.

Ce modèle comprend un total de 6 microphones répartis entre les deux écouteurs. Ils permettent une capture de votre voix lors des appels téléphoniques exceptionnelle et une isolation spectaculaire du monde extérieur. Ils sont capables de réduire jusqu’à 48 dB du bruit extérieur des personnes, des moteurs, des travaux ou de la circulation. Cela vous est utile non seulement pour les appels, mais aussi pour écouter votre musique de la meilleure façon possible.

Cette annulation du bruit peut être activée et désactivée à votre convenance. Et cela vous sera très utile pour prolonger la durée de vie de la batterie. Avec une seule charge, les OnePlus Buds Pro 2 nous donnent jusqu’à 9 heures d’autonomie et 39 heures avec le boîtier de charge. Si nous utilisons toujours l’annulation du bruit, ces chiffres diminueront respectivement à 6 et 25 heures. Nous avons une charge rapide, avec 10 minutes vous obtiendrez 10 heures supplémentaires de batterie dans le boîtier. Et il prend également en charge la charge sans fil.

Une autre fonctionnalité très appréciée de ces écouteurs est l’Audio Spatiale, développé en collaboration entre Google et Dolby pour le nouveau OnePlus 11. Il y a des milliers de titres musicaux sur YouTube ou Disney+ qui intègrent cet Audio Spatiale qui vous plonge dans chaque note.

➡️ Voir l’offre OnePlus Buds Pro 2 avec le code FR13

Ils fonctionnent avec le Bluetooth 5.3 à faible consommation et haute stabilité de connexion. Vous pourrez les connecter à deux appareils en même temps et choisir entre eux en fonction de vos besoins. Ils sont très résistants à la poussière et à l’eau avec la certification IP55, ils ont des commandes tactiles, et ils vous préviennent même lorsque vous êtes immobile pendant une longue période pour prendre soin de votre santé.

