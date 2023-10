Les premières captures d’écran de Xiaomi HyperOS confirment un design très similaire à celui de MIUI

Ne paniquez pas… ! Les premières captures d’écran révélées de HyperOS nous montrent qu’il aura un aspect très similaire à celui que nous connaissons de MIUI.

Lei Jun souriant et fier, présentant son nouveau firmware HyperOS basé sur Android Open Source Project.

Aujourd’hui même, la bombe a été confirmée. Les rumeurs étaient vraies et finalement Xiaomi abandonne définitivement son succès MIUI, essentiel pour son essor international en tant que personnalisation la plus célèbre de la plateforme Android et une ROM acclamée et utilisée même en dehors de Xiaomi, qui malheureusement ne recevra plus jamais sa version 15 et fait maintenant ses adieux pour laisser place au nouveau firmware HyperOS.

Nous parlons d’un nouveau paradigme dont Lei Jun est fier, car ce nouveau HyperOS ne sera pas une personnalisation habituelle mais un développement complet basé sur Android Open Source Project, quelque chose comme une sorte de HarmonyOS à la Xiaomi, mais cette fois-ci avec la certification Google Play et l’accès aux services du géant de Mountain View.

Les prochains flagships du fabricant basé à Haidian, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, vont inaugurer le nouveau firmware, ce qui confirme qu’ils seront présentés dans quelques semaines à partir de maintenant, et certainement avant la fin de l’année 2023 au moins pour le marché chinois.

Xiaomi nous en dira plus sur ce qu’est HyperOS prochainement, lors d’une présentation en grande pompe où nous découvrirons en détail toutes ses options et ses avantages, bien que nous connaissions déjà plusieurs de ses clés grâce aux analyses préliminaires d’aujourd’hui : il sera basé sur Android, développé à l’échelle mondiale, pour tous les marchés, et il améliorera également l’intégration d’autres appareils, pas seulement les smartphones, ainsi que l’Internet des objets.

La galerie de captures d’écran dévoilée du nouveau firmware HyperOS

Et comme si cela ne suffisait pas, en maniant avec brio la machine médiatique, quelques heures après la marée d’informations, Xiaomi filtre les premières captures de HyperOS sur le réseau, pour rassurer une troupe inquiète à propos du fait qu’il s’agisse d’une nouvelle bifurcation et non d’une personnalisation basée sur Android.

Comme vous pouvez le voir, l’aspect est très similaire à celui que nous connaissons actuellement dans MIUI, avec des détails redéfinis et quelque chose de plus proche d’iOS dans l’interface, ce qui plaît énormément en Chine. Ainsi, l’expérience ne semble pas beaucoup changer, du moins à première vue.

Xiaomi’s HyperOS 1.0 Still looks like Xiaomi’s signature User Interface (looks more like iOS in some ways), but more refined. pic.twitter.com/ZOqn3sj8SS — Alvin (@sondesix) 17 octobre 2023

Il reste maintenant à confirmer la manière dont Xiaomi gérera les mises à jour, car avec MIUI, ces améliorations étaient totalement indépendantes des bases d’Android, il était possible d’utiliser MIUI 14 par exemple sur Android 13, Android 12 ou même Android 11 sans problème majeur.

Désormais, ce sera le fabricant dirigé par Lei Jun qui gérera entièrement les délais, car une fois les codes publiés dans l’AOSP par Google, ses équipes de développement devront préparer les mises à jour de HyperOS en entier, tout en respectant les normes exigées par la certification de Google Play.

Nous verrons ce que tout cela donne et nous serons très attentifs aux mouvements de Xiaomi, car cette modification stratégique est très importante et peut même marquer le chemin des relations entre Google et ses partenaires à l’avenir, surtout maintenant que Google est également en concurrence en tant que fabricant avec ses appareils Pixel.



