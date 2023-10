60 euros de moins pour cet aspirateur sans fil avec une bonne autonomie et une puissance de 33 000 PA.

Si vous avez besoin d’atteindre des coins compliqués, cet élément vous sera très utile pour nettoyer votre maison.

Vous avez sûrement un bon robot aspirateur à la maison et vous pensez que vous n’avez pas besoin d’un aspirateur sans fil de type balai comme celui-ci. Mais il y a toujours des zones de votre maison où de la poussière et des poils restent, accumulant de la saleté que votre robot ne peut pas éviter ou enlever. C’est pourquoi vous avez besoin d’un aspirateur comme ce PRETTYCARE V1 qui est maintenant en promotion à 159,99 euros sur Amazon, au lieu de 219,99 euros.

Grâce à un coupon de réduction supplémentaire de 20 euros, vous pouvez réduire son prix officiel et son prix de vente sur Amazon. Vous pouvez également consulter le modèle V3 plus puissant et avec une batterie légèrement plus grande pour 179,99 euros avec un coupon de réduction de 50 euros. Les deux modèles garantiront que votre sol et chaque coin de votre foyer soient exempt de poussière, de poils et d’allergènes que vous ne voulez pas avec vous.

PRETTYCARE V1

N’oubliez pas de cocher le coupon de réduction de 20 euros avant d’ajouter le produit au panier.

Procurez-vous un bon aspirateur sans fil avec une belle réduction

Si vous voulez éliminer toute la poussière de votre sol ainsi que des canapés et des lits en un seul passage, cet aspirateur en a la capacité. Il est doté d’un moteur capable de générer une aspiration de 33 000 PA, soit 420W de puissance. Vous pourrez choisir parmi 3 puissances différentes (33 000, 25 000 ou 15 000 PA) en fonction de la saleté présente ou de la surface sur laquelle vous vous trouvez. Vous pourrez ajuster cela facilement depuis son écran LED frontal.

Un aspect qui préoccupe tous les propriétaires d’aspirateurs sans fil est de savoir s’ils pourront terminer le nettoyage de toute leur maison avec une seule charge. Ce modèle est équipé d’une batterie 7×2500 mAh qui peut offrir une autonomie allant jusqu’à 55 minutes de nettoyage en mode 15 000 PA. Il se situe dans la moyenne de durée du reste du marché. Ne pensez pas qu’un Dyson à 800 euros vous offrira une plus grande autonomie.

Il dispose également d’un tube télescopique qui permet de varier sa longueur de 105 à 115 cm. Il peut être très utile pour atteindre définitivement les coins du plafond où les toiles d’araignée s’accumulent dans certaines maisons. De plus, cet aspirateur est également livré avec deux filtres HEPA, un tube étroit et une brosse fine pour faciliter l’élimination de la saleté des canapés et des lits.

Cet aspirateur PRETTYCARE dispose d’un système de filtrage de la saleté très efficace. Il comprend un filtrage en 5 étapes qui passe par plusieurs filtres jusqu’au réservoir de saleté d’une capacité de 1,2 litre. Le vider est très simple, il vous suffit d’appuyer sur un bouton et la porte s’ouvrira automatiquement, laissant tout tomber dans la poubelle.

PRETTYCARE V1

Même si le niveau de saleté dans le réservoir est facilement visible de l’extérieur car il est transparent, cet aspirateur vous indiquera via une icône sur son écran qu’il est temps de le vider. Vous y trouverez des poils, de la peau, de la poussière et même des céréales ou des grains de café. Si vous avez un animal de compagnie à poils à la maison, ce type d’aspirateur est essentiel et très nécessaire.

