Ce Xiaomi est une bête « Pro » qui détruit son prix, mais seulement pour une durée limitée

Vous n’avez pas besoin de dépenser trop pour ramener à la maison un bon Xiaomi avec l’indication « Pro ».

Le POCO X5 Pro 5G et ses différentes couleurs.

Vous avez l’occasion de ramener à la maison un bon téléphone portable Xiaomi, un véritable prodige dont vous n’aurez pas à vous soucier. Le POCO X5 Pro 5G voit son prix baisser dans sa version la plus complète, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est à vous avec une tentante réduction de 70 euros.

Nous parlons d’un smartphone qui a été mis en vente pour près de 400 euros, il est toujours vendu pour ce prix de 399,99 euros sur la boutique officielle de Xiaomi. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien, vous ramenez à la maison un compagnon fidèle qui ne vous laissera pas tomber.

POCO X5 Pro 5G (256 Go)

Tout ce que vous obtenez avec le téléphone portable Xiaomi

Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 67 W

NFC, prise jack pour écouteurs et 5G

Vous êtes exigeant ? Ne vous retenez pas, le processeur qui anime notre protagoniste fait un excellent travail. Nous parlons du Qualcomm Snapdragon 778G, une puce avec laquelle vous pourrez utiliser rapidement vos applications préférées. Ses 8 Go de RAM ne sont pas négligeables, ils vous permettront de travailler avec plusieurs applications lourdes en même temps.

Son écran sera là pour que vous puissiez profiter de ces films et séries que vous aimez tant, il est de très bonne qualité. Il a une diagonale de 6,67 pouces, une technologie AMOLED, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous serez accroché, il ne laisse pas indifférent, je vous assure.

N’oublions pas son dos accrocheur, où se trouvent 3 caméras qui font un excellent travail. Exprimez l’artiste qui est en vous avec son capteur principal de 108 mégapixels, son grand angle de 8 mégapixels et sa caméra macro pour vous rapprocher au maximum des petits sujets.

Vous avez pu le constater de vos propres yeux, le smartphone chinois obtient une bonne note dans tous les domaines et c’est un achat sur lequel vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez l’occasion d’avoir l’un des meilleurs Xiaomi en termes de rapport qualité-prix et d’économiser 80 euros, vous allez vraiment y réfléchir ?

