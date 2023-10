Samsung travaille sur une smartwatch premium avec écran Micro LED pour concurrencer l’Apple Watch Ultra

Aux côtés des Samsung Galaxy S24, en début 2024, un hypothétique Galaxy Watch Ultra avec un concept très premium et un nouvel écran Micro LED pourrait également faire son apparition.

Images promotionnelles de la technologie « Micro LED » de Samsung.

Si vous recherchez parmi les meilleurs smartwatches du marché, vous ne trouverez aucune autre option, à l’exception de la toute nouvelle Apple Watch Ultra 2, qui dispose d’un écran Micro LED de dernière technologie, bien que cela puisse changer très bientôt sur la plateforme Wear OS, grâce à Samsung qui teste déjà sa technologie Micro LED sur de petites tailles.

En effet, comme nous ont rapporté nos collègues de GizmoChina, le géant sud-coréen, qui a récemment lancé sa gamme Galaxy Watch6 en deux variantes, manque actuellement d’une option plus premium pour mettre à jour la Galaxy Watch5 Pro, en conservant ses matériaux de haute qualité ainsi que le meilleur matériel, ce qui impliquerait évidemment l’inclusion de l’un de ces panneaux Micro LED de nouvelle génération.

Il est important de noter que Samsung a sa technologie Micro LED prête pour faire ce saut commercial après avoir terminé son développement, bien qu’elle ait été introduite sur les téléviseurs intelligents disponibles en diagonales de 76, 89, 101 et 114 pouces, sans nouvelles à ce jour de son arrivée sur les appareils mobiles.

Les sources mentionnent notamment que Samsung travaille déjà depuis près d’un an avec la technologie Micro LED sur de petites tailles, avec une équipe créée fin 2022 à laquelle a été confiée la tâche difficile de remplacer les acclamés Super AMOLED, ce qui pourrait se produire très bientôt si l’on en croit les rumeurs.

En réalité, les informations en provenance d’Asie vont encore plus loin avec des données très intéressantes, parlant d’une technologie qui intégrera de minuscules DEL mesurant moins de 50 micromètres, et qui forment une matrice plus mince et qui émet plus de lumière sans arrière-plan ni filtres de couleur que les actuels AMOLED.

De plus, des progrès ont été réalisés pour éliminer tout problème de brûlure des DEL grâce à des éléments inorganiques, et une excellente qualité qui sera certifiée pour plus de 100 000 heures d’utilisation sans perte de performance. Ces écrans offrent un contraste superlatif tout en émettant une lumière à des niveaux maximums.

On dit que la feuille de route de Samsung prévoit d’abord l’inclusion de ces panneaux Micro LED dans les montres intelligentes, probablement dans un hypothétique Galaxy Watch Ultra qui serait présenté aux côtés des Galaxy S24 au début de 2024, pour ensuite s’étendre aux smartphones et tablettes lorsque les prix se stabiliseront, car actuellement les écrans Micro LED sont évidemment très coûteux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :