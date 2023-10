Google Pixel 6a pour 264 euros et 4 autres téléphones portables pour 250 euros ou moins

Qui a dit que vous devez dépenser une fortune pour renouveler votre téléphone portable ?

Cette offre pour le Pixel 6a est incroyable : elle ne coûte que 264 euros !

Vous avez jusqu’au 19 octobre prochain (moins de deux jours) pour profiter du Temps de fête d’AliExpress, l’une des dernières campagnes de l’e-commerce. Grâce à cette offre, vous pourrez acheter des téléphones portables de grandes marques à des prix réduits irrépétables. Vous pouvez obtenir le Google Pixel 6a pour seulement 264 euros, le realme GT Neo 3 pour 255 euros ou le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G à presque la moitié du prix.

Il s’agit de son meilleur prix garanti au cours des 30 derniers jours, une occasion en or pour acquérir un téléphone portable de qualité à un prix abordable. Cependant, vous devrez utiliser certains des codes de réduction limités d’AliExpress, saisissez-les avant de payer et le tour est joué :

ES13 : 13 euros de réduction pour un achat minimum de 100 euros.

: 13 euros de réduction pour un achat minimum de 100 euros. ES26 : 26 euros de réduction pour un achat minimum de 200 euros.

: 26 euros de réduction pour un achat minimum de 200 euros. ES45 : 45 euros de réduction pour un achat minimum de 300 euros.

: 45 euros de réduction pour un achat minimum de 300 euros. ES60 : 60 euros de réduction pour un achat minimum de 400 euros.

Par ailleurs, rappelez-vous que une grande partie des offres provient d’AliExpress Store, ce qui signifie que votre achat comprendra une expédition depuis la France, deux semaines de retours gratuits et une garantie de trois ans.

Une fois les « avertissements » faits, passons aux bonnes affaires !

5 téléphones portables pas cher que vous pouvez acheter dès maintenant sur AliExpress

Google Pixel 6a. Commençons par le Google Pixel 6a, certainement l’un des meilleurs rapport qualité-prix du marché Android, qui est encore plus intéressant grâce à la réduction d’AliExpress. Si vous voulez un milieu de gamme haut de gamme pour moins de 300 euros, nous vous promettons que vous ne trouverez rien de tel. Il est livré avec un écran OLED, un processeur Google, un appareil photo de haute qualité et 3 ans de mises à jour Android.

Google Pixel 6a

realme GT Neo 3. La réduction de 50% sur le realme GT Neo 3 est également très intéressante. Bien qu’il soit sur le marché depuis un an et demi, il reste pertinent aujourd’hui. C’est un haut de gamme classique qui se distingue par ses 12 Go de RAM, son écran de 120 Hz et sa charge rapide de 150 W. De plus, il est livré avec un appareil photo principal de 50 mégapixels et un design attrayant.

realme GT Neo 3

OnePlus Nord N20 SE. Si vous cherchez avant tout un téléphone portable très pas cher, les 106 euros du OnePlus Nord N20 SE seront sans aucun doute attrayants. C’est un achat recommandé pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil abordable qui se démarque du typique Xiaomi, grâce à sa charge rapide de 33 W et son appareil photo principal de 50 mégapixels, deux caractéristiques impossibles à trouver pour moins de 100 euros.

OnePlus Nord N20 SE

realme C55. J’ai testé ce realme C55 et, bien qu’il ne soit pas parfait, c’est l’un des appareils abordables les plus équilibrés de 2023. Si vous profitez de l’offre d’AliExpress, vous obtiendrez la version la plus avancée de l’appareil, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

realme C55

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Nous réservons la baisse de 50% sur le récent Redmi Note 12 dans sa version 4G avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne pour la fin. Il est sur le marché depuis trois mois et sera l’un des best-sellers pour le reste de l’année, grâce notamment à un excellent ensemble de spécifications. Si vous voulez être sûr-e, c’est l’une des meilleures options en termes de prix.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

