Apple publie la version Candidate à la sortie d’iOS 17.1

Apple se prépare aux premières grandes sorties après la mise à jour iOS 17 le mois dernier. Non, iOS 17.1 ne sera pas une mise à jour majeure, mais plus importante que la mise à jour incrémentielle iOS 17 récemment publiée. Le géant de la technologie publie la version bêta de l’iOS 17.1, ce qui signifie que la publication publique est presque là.

iOS 17 a été publié le mois dernier. Donc, l’iOS 17 est toujours nouveau et présente de nombreux bugs qui doivent être résolus. Et il y a aussi certaines fonctionnalités de l’iOS 17 qui n’ont pas encore été publiées sur iPhone. Oui, c’est habituel car pour certaines fonctionnalités, Apple prend du temps et les apporte avec de grandes mises à jour incrémentielles de l’iOS 17, comme l’iOS 17.1.

En plus de la version bêta de l’iOS 17.1, Apple a également publié la version bêta de l’iPadOS 17.1, la version bêta de watchOS 10.1, la version bêta de tvOS 17.1, la version bêta de macOS Sonoma 14.1, macOS Ventura 13.6.1 RC3 et macOS Monterey 12.7.1 RC3. Pour ceux qui sont sur la version bêta de l’iOS 16, il y a une nouvelle mise à jour, l’iOS 16.7.2 RC pour eux.

Les versions bêta de l’iOS 17.1 RC et de l’iPadOS 17.1 RC ont le numéro de build 21B74. La version officielle à venir aura le même numéro de build si Apple ne surprend pas avec une autre version bêta.

En ce qui concerne les changements, il y en aura quelques-uns. Mais pour le moment, nous ne les connaissons pas. Une fois que nous aurons trouvé tous les changements, nous les ajouterons ci-dessous dans la liste.

Mise à jour…………..

La version bêta de l’iOS 17.1 est disponible pour les utilisateurs d’iPhone qui ont activé les mises à jour bêta. Si vous êtes sur la version publique de l’iOS 17, vous n’avez pas besoin d’activer la version bêta car elle sera disponible officiellement la semaine prochaine. Pour vérifier la mise à jour, allez dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Avant de faire la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger l’appareil à au moins 50%.

