Tu veux ces Garmin MARQ Carbon, mais ce ne sont pas pour toi (ou peut-être que si)

Garmin présente sa nouvelle série MARQ Carbon, les montres intelligentes les plus haut de gamme et les plus chères de son catalogue : elles commencent à partir de 2 950 euros inaccessibles.

Voici la collection Garmin MARQ destinée au marché du luxe.

Le marché grand public est déjà saturé de nombreuses options, de toutes les couleurs et saveurs, de nombreuses marques s’efforcent maintenant de nous présenter des gadgets destinés au marché du luxe et aux personnes les plus aisées, sans parler précisément de l’Apple Watch Ultra 2 en titane, verre de saphir et céramique ou du Galaxy Watch5 Pro de Samsung également en titane et verre de saphir, mais plutôt d’un niveau encore supérieur.

En effet, une célèbre entreprise comme TAG Heuer nous avait déjà présenté les montres avec Wear OS les plus coûteuses comme cette Connected Calibre E4 parfaite pour les golfeurs, mais maintenant même Huawei ose un design en or et en céramique tandis qu’une autre marque habituellement axée sur la technologie à cent pour cent comme Garmin élargit sa famille MARQ en nous montrant ses montres les plus chères de toute son histoire.

Il s’agit de trois modèles déjà disponibles en France regroupés sous le titre Garmin MARQ Carbon Edition, à partir de la plateforme MARQ (Gen 2) adaptée à trois types d’utilisation et d’utilisateurs : MARQ Commander, MARQ Golfer et MARQ Athlete.

Le plus haut niveau de Garmin en termes de matériaux et d’assemblage

L’entreprise basée à Olathe, Kansas, se vante dans la note de ces MARQ Carbon de matériaux qui sont en « développement depuis des décennies », et qui représentent sa norme la plus élevée en termes de qualité, de confort, de durabilité et de légèreté.

En réalité, ces trois modèles utilisent une construction unique en fibres de carbone fondues que Garmin a appelée Fused Carbon Fiber en enregistrant précisément cette marque de commerce, qui fait référence au matériau d’un châssis monocoque 62% plus léger que le titane et également plus résistant à l’abrasion et à la torsion.

Le fabricant affirme que ces fibres de carbone fondues sont composées de 130 couches et que pendant leur processus de fusion, la chaleur et la pression sont utilisées pour aligner le bloc avec la forme du boîtier de la montre, pliant les couches de manière stratégique pour correspondre aux angles du boîtier externe du dispositif. Cela permet d’obtenir la durabilité maximale du matériau, qui est ensuite usiné après durcissement avec un outil de découpe au diamant dont le travail est terminé après plusieurs heures de coupe et de polissage du monocoque.

Quant au reste, les boutons, l’anneau extérieur du lunette et le fond du boîtier avec son dos sont en titanium de grade 5 avec un revêtement DLC de couleur noire, ce qui signifie essentiellement « Carbone-comme-Diamant », ou autrement dit, un revêtement avec des propriétés de faible friction, de grande dureté et une forte résistance à la corrosion.

Et en parlant de la plateforme matérielle, voici ce qui ne change pas par rapport à n’importe quelle autre MARQ (Gen 2) avec un boîtier de 46 mm, car l’édition Carbon est équipée d’un écran AMOLED de 1,2 pouces avec une résolution maximale de 390 x 390 pixels.

Les matériaux sont probablement les plus avancés du marché des montres intelligentes, mais la plateforme matérielle est la même que celle de n’importe quelle autre MARQ (Gen 2), adaptée à chaque type d’utilisation des modèles sélectionnés.

La batterie devrait durer jusqu’à 6 jours en mode montre connectée ou 21 jours si nous activons le mode d’économie d’énergie, tandis que certaines fonctionnalités sont destinées uniquement à des modèles spécifiques, comme le moniteur cardiaque avec la ceinture thoracique HRM-Pro Plus inclus dans le modèle Athlete, les capteurs de suivi de bâtons Approach CT10 de la version Golfer ou les fonctionnalités avioniques et les bracelets exclusifs du Commander.

Enfin, leurs prix, très élevés, commencent à partir de 2 950 euros pour la Garmin MARQ Carbon Athlete, laissant place aux 3 100 euros de la version MARQ Carbon Golfer et aux 3 200 euros de la MARQ Carbon Commander. Ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses, non… !

