Ces écouteurs de jeu SteelSeries sont compatibles avec PC et consoles: ils coûtent maintenant 150 euros sur Amazon

Comme vous le savez, les offres que nous pouvons trouver sur Amazon sont nombreuses et variées, il n’est donc pas surprenant de trouver plusieurs périphériques conçus pour le domaine du jeu, comme c’est le cas dont nous allons vous parler maintenant. Plus précisément, il s’agit d’un casque de jeu qui rendra certainement vos parties beaucoup plus immersives que ce soit sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ou PC, car ils sont compatibles avec tous ces systèmes. Les casques en question sont les SteelSeries Arctis Nova 7X.

Ces SteelSeries Arctis Nova 7X sont des casques Bluetooth qui ont généralement un prix de 199,99 euros, aussi bien sur Amazon que sur leur site officiel, ce qui est déjà un coût assez élevé, même s’il y a encore d’autres alternatives plus chères sur le marché. Cependant, si nous nous rendons sur Amazon, nous trouverons ces casques avec une réduction de 25% et une réduction de 50 euros. En d’autres termes, si vous souhaitez acheter ces SteelSeries Arctis Nova 7X en promotion, vous pouvez maintenant les acheter pour 149,99 euros sur Amazon.

Il convient de mentionner qu’avec ce prix actuellement affiché sur Amazon, ces casques sont à leur prix le plus bas de l’année. De plus, nous pouvons également souligner qu’ils ont été évalués avec 4,3 étoiles par leurs acheteurs sur le site mentionné, ce qui prouve qu’il s’agit sans aucun doute d’un produit très bien considéré. N’oubliez pas non plus que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et rapide habituelle pour les produits du store.

Ces SteelSeries Arctis Nova 7X se distinguent en étant très polyvalents, car ils sont compatibles avec PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. De plus, ils disposent d’un système de double connectivité, ce qui signifie qu’ils peuvent également être utilisés sur des téléphones portables et sur un autre appareil mentionné en même temps grâce au Bluetooth. En réalité, nous pouvons jouer tout en répondant à un appel. D’autre part, il convient également de mentionner leur excellent son surround, ce qui améliorera nos parties.

En dehors de ce qui a été dit, ces casques de jeu SteelSeries peuvent nous offrir une autonomie allant jusqu’à 38 heures par charge. De plus, ils sont également dotés de la charge rapide, ce qui signifie qu’en 15 minutes ils seront prêts à nous offrir environ 6 heures d’utilisation supplémentaires. Cela dit, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour décider ou non d’acheter ces SteelSeries Arctis Nova 7X, qui sont maintenant au prix de 149,99 euros sur Amazon grâce à la réduction de 50 euros dont nous avons parlé dans ce post.

